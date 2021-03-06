Хворь на двоих: как часто близнецы страдают одинаковыми болезнями

Риск развития одинаковых заболеваний у близнецов достаточно высок, однако есть и другие факторы, влияющие на появление недугов, считает генетик Валерий Ильинский, директор медико-генетического центра Genotek. Об этом эксперт рассказал в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru.

По словам специалиста, например, онкологические заболевания напрямую связаны с генетической предрасположенностью, которая возникает из-за соответствующих мутаций, именно поэтому наследственность повышает риск развития рака.

«Близнецы бывают однояйцевые и разнояйцовые. Разнояйцовые совпадают примерно на 50% как обычные братья и сестры. Однояйцевые близнецы совпадают полностью и все генетические предрасположенности, которые есть у одного из однояйцевых близнецов есть и у другого. Поэтому если у кого-то есть определенные мутации, повышающие риск развития какого-то онкологического заболевания, то можно сказать, что и у второго близнеца есть та же мутация», — рассказал генетик.

Однако не все так просто, несмотря на повышенный риск, помимо наследственности, появление болезни может быть связано с другими причинами.

«Кроме генетической предрасположенности на развитие онкологии могут влиять и внешние факторы. Поэтому можно сказать, что риск повышен, но не составляет 100%», — сообщил эксперт.

К слову, иллюзионист Сергей Сафронов рассказал в эфире программы «Секрет на миллион», что болеет раком лимфатической системы. У телеведущего есть брат-близнец Андрей, однако неизвестно какими именно близнецами являются братья Сафроновы — однояйцевыми или разнояйцовыми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какая существует взаимосвязь между развитием онкологического заболевания и группой крови.