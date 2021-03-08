«Филипп практически заплакал»: раскрыт участник шоу «Маска» в костюме Пингвина

|
Алексей Хитров
1 323

И члены жюри, и зрители были удивлены, увидев разоблаченного артиста.

«Филипп практически заплакал»: раскрыт участник шоу «Маска» в костюме Пингвина

Фото: Instagram @azizamuhamedova

Стал известен участник шоу «Маска» на телеканале НТВ, скрывавшийся в костюме Пингвина. Им, к удивлению жюри и зрителей, оказалась певица Азиза.

«Для меня стало полной неожиданностью, когда вдруг ни с того ни с сего меня попросили снять маску. Я этого не поняла. А еще больший стресс был у жюри, когда они увидели, что под маской Пингвина скрывается не тот человек, которого они называли, а я. Они даже пожалели, что попросили меня снять маску», — цитирует Азизу издание «Собеседник».

Под маской Пингвина, по версии судей, могли скрываться актрисы Юлия Пересильд, Анна Чиповская или Елена Воробей. Только Тимур Родригез высказывал предположение, что в костюме может быть Азиза.

Певица сказала, что больше всех из членов жюри расстроился ее выбыванием из шоу Филипп Киркоров.

«Филипп практически заплакал, когда увидел меня без маски. Он же знает, что я могла в этом проекте сделать и показать еще очень много интересного. Как большой профессионал Филипп, естественно, расстроился», — говорит певица.

Азиза также подтвердила, что участники шоу не знают, кто скрывается под другими масками. Им даже не разрешают разговаривать друг с другом при встрече за кулисами передачи.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Тимур Родригез рассекретил одну из участниц шоу «Маска».

Читайте также

-7° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
74.43
0.64 88.93
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:22
Путин поздравил россиянок с Международным женским днем
8:11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 марта, для всех знаков зодиака
8:10
ТОП-5 идеальных мужей из всех знаков зодиака — мнение парапсихолога
8:10
Сколько часов нужно спать разным знакам зодиака?
8:00
Фото: Как сейчас выглядят актеры сериала «Хозяйка судьбы»?
7:57
«Спасибо за сына»: поклонники осыпали цветами вдову Грачевского

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 марта, для всех знаков зодиака
Просто невыносимы! Три самых вредных знака зодиака среди женщин
Отвратительные мужья: ТОП-5 знаков зодиака, за которых лучше не выходить замуж
В каких случаях имущество, нажитое в браке, не будет совместной собственностью

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Стало известно, как накопить пенсию в сто тысяч рублей
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака