«Филипп практически заплакал»: раскрыт участник шоу «Маска» в костюме Пингвина

Стал известен участник шоу «Маска» на телеканале НТВ, скрывавшийся в костюме Пингвина. Им, к удивлению жюри и зрителей, оказалась певица Азиза.

«Для меня стало полной неожиданностью, когда вдруг ни с того ни с сего меня попросили снять маску. Я этого не поняла. А еще больший стресс был у жюри, когда они увидели, что под маской Пингвина скрывается не тот человек, которого они называли, а я. Они даже пожалели, что попросили меня снять маску», — цитирует Азизу издание «Собеседник».

Под маской Пингвина, по версии судей, могли скрываться актрисы Юлия Пересильд, Анна Чиповская или Елена Воробей. Только Тимур Родригез высказывал предположение, что в костюме может быть Азиза.

Певица сказала, что больше всех из членов жюри расстроился ее выбыванием из шоу Филипп Киркоров.

«Филипп практически заплакал, когда увидел меня без маски. Он же знает, что я могла в этом проекте сделать и показать еще очень много интересного. Как большой профессионал Филипп, естественно, расстроился», — говорит певица.

Азиза также подтвердила, что участники шоу не знают, кто скрывается под другими масками. Им даже не разрешают разговаривать друг с другом при встрече за кулисами передачи.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Тимур Родригез рассекретил одну из участниц шоу «Маска».