«Пять дней не общались»: Агутин рассказал о ссоре с Градским на шоу «Голос»

Профессиональные разногласия с Александром Градским едва не стоили Леониду Агутину дружбы с музыкантом. Об этом исполнитель рассказал в интервью в эфире YouTube-шоу с Галиной Юзефович.

Инцидент произошел на съемках очередного выпуска программы «Голос». Выступление участницы проекта Полины Зизак прошло не без огрехов — девушка выбрала сложную песню Уитни Хьюстон, и в какой-то момент у начинающей певицы не хватило дыхания. Агутин и Дима Билан, входившие в состав жюри, заметили ошибку девушки и открыто сделали замечание при обсуждении.

В ответ на это Александр Градский предложил им самим попробовать исполнить сложную композицию, чтобы все узнали, какие они на самом деле певцы. Агутин и Билан воздержались.

По словам Леонида, после этого они не разговаривали с Градским почти неделю. Затем Александр сам подошел мириться со словами «Старик, ну ты же понимаешь!». Агутину осталось признать, что перепеть знаменитый хит Уитни Хьюстон не смогли бы ни Пол Маккартни, ни Эрик Клэптом, ни он сам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Леонид Агутин опубликовал на своей странице в Instagram фото в новом брутальном образе, которое собрало более 46 тысяч лайков и сотни восторженных комментариев пользователей.