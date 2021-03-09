«Я оглушен»: Инин рассказал о мистическом совпадении в день смерти Поляковой

Скончавшаяся во Владимире писательница Татьяна Полякова была идеальным автором для работы в кино. Об этом 5-tv.ru рассказал сценарист Аркадий Инин, который занимался адаптацией ее романа для фильма «Тонкая штучка».

«Мне с ней довелось работать только один раз над фильмом по ее книге. Должен сказать, что это была приятная работа, как для сценариста, потому что автор романа ни во что не вмешивался. Это редкий случай, потому что многие писатели не понимают разницы в законах кино и литературы. А Таня прекрасно это понимала, и появлялась только тогда, когда действительно была нужна», — поделился драматург.

Инин также добавил, что сам писательский стиль Поляковой покорил его с первых книг, поскольку герои, которых она создавала, не были прямолинейными, какими обычно бывают в детективных романах.

«У нее был свой особый стиль иронической прозы, и это предавало ее персонажам необычную, совсем не детективную окраску. Обычно все прямолинейные в детективах — этот бандит, этот — боец, этот — молодец. А у нее один и тот же герой был и добр, и хитер, и простодушен. Она писала объемных персонажей», — заметил сценарист.

Аркадий Инин рассказал о почти мистическом совпадении — в день смерти писательницы по ТВ показывали фильм «Тонкая штучка» — их совместную работу.

«Как знак судьбы — вчера по ТВ показывали наш с ней фильм „Тонкая штучка“. Я оглушен – ушел хороший человек. Больше пока ничего сказать не могу», — заключил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Татьяны Поляковой, автора более 90 «авантюрных детективов», не стало 8 марта. Писательница скончалась от онкологического заболевания во Владимире.