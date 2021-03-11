«Телевизионное вранье»: Садальский обвинил шоу «Маска» в обмане

Актер Станислав Садальский раскритиковал шоу «Маска», которое выходит на одном из федеральных каналов. Артист считает, что организаторы проекта вводят телезрителей в заблуждение. Такие выводы Садальский сделал после того, как сравнил несколько выпусков с участием продюсера Иосифа Пригожина. Последний выступал в костюме Ананаса.

По мнению Станислава Садальского, шоу рассчитано «на идиотов» и все участники телепроекта «несут околесицу».

«Бредовые догадки о том, кто выступает под маской. К чему? В общем, по американскому плоскому юмору построено», — заявил Садальский.

Instagram @stassadal

В качестве доказательства Садальский опубликовал два фото Ананаса, в образе которого выступал муж певицы Валерии. По мнению актера, на первом снимке человек в маске выглядит стройнее, чем Пригожин в том же костюме.

«Для наивных поклонников этого бездарного шоу, сравните фотографии Ананаса с предыдущих выступлений — ну ни как фигура человека не совпадает с габаритами Пригожина, уверяющего, это он был, а не... В общем, противно, обычное телевизионное вранье», — отметил продюсер.

Многие подписчики Садальского согласились с его позицией и выразили удивление, что россияне смотрят подобные шоу. Но нашлись и те, кто признался, что с интересом наблюдают за такими проектами.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Валерия предсказала вылет собственного мужа с шоу «Маска» еще до того, как узнала, что он — прячется в костюме «Ананаса».