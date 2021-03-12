Что можно и нельзя делать 12 марта в День Прокопия Дорогорушителя

Преподобный Прокопий Декаполит жил в Константинополе в VIII веке. Он вел скромную монашескую жизнь в одном из монастырей, однако в результате иконоборческих гонений императора Льва Исавра оказался в тюрьме, где его предавали множеству истязаний. После смерти жестокого правителя вернулся в монастырь и слыл чудесным исповедником, помогающим заблудшим душам вновь обрести свет.

В народе Прокопия называют Перезимним, поскольку с этого дня начинался отсчет полноценной весны, а также Дорогорушителем, потому как с приходом тепла наезженные снежные колеи дорог таяли.

Что можно делать 12 марта

Обязательно нужно держать дверь дома открытой, поскольку считалось, что в этот день каждый должен помочь заплутавшему путнику, впустить его в жилище и при необходимости накормить и обогреть.

В этот день следили за капелью: если она обильна, то значит можно собираться в лес охотиться на зайцев.

Что нельзя делать 12 марта

В этот день по рушенным дорогам бродит нечистая сила, поэтому лучше воздержаться от путешествия и вообще даже не выходить из дома.

Нельзя ругаться и сквернословить, а уж поминать черта и подавно, поскольку нечистый в этот день может оказать рядом с человеком и услышать.

Накликать беду в дом можно даже если смотреть в окно после заката. Считалось, что нужно занавесить окна, зажечь свет и молиться о странствующих.

Приметы

Обильная капель — хорошая охота, да плохая дорога.

Пробился подснежник — начинай пахоту.

Верба начинает распускаться с макушки — ранний посев будет удачным.

Ранее 5-tv.ru рассказал, в какие дни марта по мнению астрологов лучше стричь волосы, чтобы привлечь финансовый успех.