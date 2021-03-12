Без спорта и на макаронах: диетолог раскрыла, кому категорически не подойдет диета Симоньян

С тех пор, как главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сбросила два десятка килограммов, в сети постоянно обсуждают ее диету. 5-tv.ru побеседовал с эндокринологом-диетологом Татьяной Филипповой, чтобы узнать мнение врача о безопасности и эффективности способа похудеть.

Эксперт сразу пояснила, что диета Симоньян подразумевает ограничение в питании — а именно, лишь два приема пищи в день.

«Данный режим питания некоторым людям может быть противопоказан по состоянию здоровья. В частности, если имеются какие-то заболевания желудочно-кишечного тракта, печени или другие проблемы», — пояснила доктор Филиппова.

Также многим может быть непросто соблюдать такую диету. Ведь есть лишь два раза в день могут далеко не все. Судя по всему, для Симоньян подобные ограничения — не проблема из-за индивидуальных особенностей.

«Это может повлечь за собой срывы, переедания и другие нарушения пищевого поведения. Поэтому здесь главная особенность — это комфортное соблюдение данного режима питания и отсутствие ограничений со стороны здоровья», — уточнила эндокринолог.

На ужин Маргарита Симоньян ест легкий белок — яйца, нежирное мясо, морепродукты. Татьяна Филиппова одобрила такой подход — это гарантия сытости до следующего приема пищи.

«Но стоит не забывать о том, что должно быть дополнительно большое количество свежих овощей и фруктов, как источника клетчатки. Это способствует правильной работе пищеварительного тракта», — добавила диетолог.

Регулярные физические нагрузки в случае диеты Маргариты Симоньян не требуются. Это может стать стимулом для тех, кому силовые упражнения противопоказаны или нет возможности регулярно посещать фитнес-центр. Но вообще без занятий спортом эффект от диеты может быть куда менее заметен.

«Даже обычная ходьба, если она ежедневная и регулярная, может заменить физическую активность», — сказала Филиппова.

Ранее 5-tv.ru писал, что похудевшая Маргарита Симоньян выставила свою одежду в качестве лотов на благотворительном аукционе.