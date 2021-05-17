Самые подлые и гадкие: астрологи составили ТОП-3 порочных знаков зодиака

Астрологи назвали три самых подлых и порочных знака зодиака. По мнению специалистов, эти люди способны на все ради достижения поставленной цели, даже на откровенно аморальные и гадкие поступки. Более того, получив желаемое, такие личности не испытывают мук совести — им неинтересно, насколько от их действий пострадали окружающие. Все дело в том, что у этих трех знаков напрочь отсутствует сопротивляемость соблазнам, они делают все только ради собственного удовольствия.

Стрелец

В наименьшей степени выражены упомянутые качества у Стрельцов. На первый взгляд может даже показаться, что они прелестны, веселы, общительны и очаровательны. Но рано или поздно их порочная сущность проявится. Стрельцы изобретательны в сексе, азартны, энергичны, однако зачастую это приводит к чрезмерному погружению в чувственные удовольствия, в которых такие люди не способны себя ограничивать. Надежным и верным назвать этот знак крайне трудно.

Овен

На втором месте расположились несдержанные и экспрессивные Овны. По сути своей рожденные под этим знаком люди не злы и не жестоки. Однако их натуре им свойственны конфликтность, импульсивность и, в некоторой степени, агрессивность. Овны предпочитают действовать инстинктивно, быстро, не раздумывая и не считаясь с ближними. Часто они оказываются в эпицентре скандала или драки, так как легко впадают в ярость и не умеют мирно разрешать спорные ситуации. В семейных отношениях Овны могут стать истинными тиранами.

Скорпион

Лидерами в рейтинге коварнейших знаков зодиака по праву являются Скорпионы. Темные демоны властвуют в их душе, помогая вершить грязные делишки. Представители этого астрологического символа настоящие злые гении — они умеют манипулировать людьми, использовать друзей и коллег в собственных целях, подавлять и принижать окружающих. Скорпионы с легкостью идут на измену, часто меняют сексуальных партнеров и могут легко отказаться от любящего их сердца ради нового увлечения. Они также склонны к агрессии и жестокости — эти качества необходимо контролировать, иначе не исключены самые тяжелые последствия.

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