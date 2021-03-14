«Бухаешь?»: Шатунов признался в пристрастии к алкоголю

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Алина Потёмкина
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Внешний вид 47-летнего певца поразил поклонников свежестью.

«Бухаешь?»: Шатунов признался в пристрастии к алкоголю

Фото: Instagram @yuriy_shatunov

Юрий Шатунов ответил на провокационный вопрос об отношениях с алкоголем. В эфире программы Андрея Малахова певца спросили о том, что он любит, а один из гостей студии перебил ведущего и задал вопрос в лоб: «Бухаешь?». Артист не стал отпираться, но объяснил, какие горячительные напитки имеют место в его жизни.

«Честно? Да! Иногда. Но нужно понимать, что значит „бухаешь“. Можно выпивать. Я предпочитаю белое вино, например, с рыбой, красное вино — с мясом. Могу просто выпить пива под воблу», — рассказал Шатунов.

Instagram @achekhova

Многие участники передачи отмечали, как хорошо сегодня выглядит певец, которого в России помнят юным мальчишкой. В свои 47 лет Юрий подтянут и свеж. Гостью программы Анфису Чехову так поразил внешний вид солиста «Ласкового мая», что она не смогла удержаться от селфи с ним. В Instagram позже она призналась, что он был кумиром ее юности. Подписчики ведущей тоже были впечатлены и наговорили в комментариях певцу комплиментов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что делят в суде уже больше года Юрий Шатунов и продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин.

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