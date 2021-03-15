«Могу только рыдать»: певица Слава рассказала о смерти матери

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Анна Васильева
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Родительница артистки ушла из жизни месяц назад.

Фото, видео: Instagram @nastya_slava

Певица Слава поделилась со своими подписчиками в Instagram печальной новостью. Месяц назад из жизни ушла мать артистки. Как рассказала Слава, ее родительница всегда была веселой, жизнерадостной, а главное, здоровой.

Убитая горем звезда отказывается от посещения вечеринок, съемок и светских мероприятий. В ее семье сейчас траур.

«Сил нет говорить об этом. Пишу, потому что много вопросов: почему не пришла, почему не можете (это по съемкам и мероприятиям). Я сейчас вообще ничего не могу. Только рыдать круглосуточно. Работа только спасает. Я держусь на людях, но нам с сестрой и всем очень плохо. И с каждым днем все хуже», — рассказала Слава фанатам.

Instagram @nastya_slava

Артистка также вспомнила, что пять лет назад в автокатастрофе погиб ее папа. Мужчина не пил, не курил, занимался спортом. Жизни его лишили пьяные молодые люди, которые не справились с управлением авто.

«Врезалась пьяная молодежь. Человек просто стоял и ждал зеленый свет. И вот мамочка такая молодая и здоровая. Будь проклята эта пандемия! Берегите каждую секундочку со своими родными и близкими», — подытожила знаменитость.

Instagram @nastya_slava

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Слава задумалась о рождении ребенка.

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