«Филипп, ты прелесть»: Ивлеева потеряла дар речи от подарка Киркорова

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева рассказала, что продолжает получать подарки от друзей и поклонников на свое 30-летие. А один из них — от Филиппа Киркорова — буквально лишил ее дара речи, призналась звезда.

На своей странице в Instagram Ивлеева опубликовала ролик, в котором показала ослепительное украшение, присланное ей королем российской эстрады.

«Это роскошное, безумно прекрасное, невероятное ожерелье мне прислал Филипп Киркоров. Если честно, когда я открыла коробку, у меня просто пропал дар речи, потому что это безумная красота», — прокомментировала Ивлеева за кадром.

Instagram @_agentgirl_

Юбилярша предположила, что дарителю роскошного ожерелья пришлось еще и побороться за его приобретение, так как это «очень редкое украшения, которое не продается просто так на полках».

«Спасибо тебе огромное, у меня действительно нет слов. Это та вещь, которую я буду носить с абсолютной гордостью, та вещь, которая будет передаваться, наверное, из поколения в поколение в моей семье. Филипп, ты прелесть», — поблагодарила Ивлеева Филиппа Киркорова.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, рэпер Элджей попал под капельницу после масштабной тусовки в стиле кибер-барокко в честь дня рождения его супруги Анастасии Ивлеевой.