«Филипп, ты прелесть»: Ивлеева потеряла дар речи от подарка Киркорова

|
Алексей Хитров
1 032

Телеведущая похвасталась, что до сих пор получает презенты на день рождения, который прошел у нее 8 марта.

Фото, видео: Instagram @_agentgirl_

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева рассказала, что продолжает получать подарки от друзей и поклонников на свое 30-летие. А один из них — от Филиппа Киркорова — буквально лишил ее дара речи, призналась звезда.

На своей странице в Instagram Ивлеева опубликовала ролик, в котором показала ослепительное украшение, присланное ей королем российской эстрады.

«Это роскошное, безумно прекрасное, невероятное ожерелье мне прислал Филипп Киркоров. Если честно, когда я открыла коробку, у меня просто пропал дар речи, потому что это безумная красота», — прокомментировала Ивлеева за кадром.

Instagram @_agentgirl_

Юбилярша предположила, что дарителю роскошного ожерелья пришлось еще и побороться за его приобретение, так как это «очень редкое украшения, которое не продается просто так на полках».

«Спасибо тебе огромное, у меня действительно нет слов. Это та вещь, которую я буду носить с абсолютной гордостью, та вещь, которая будет передаваться, наверное, из поколения в поколение в моей семье. Филипп, ты прелесть», — поблагодарила Ивлеева Филиппа Киркорова.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, рэпер Элджей попал под капельницу после масштабной тусовки в стиле кибер-барокко в честь дня рождения его супруги Анастасии Ивлеевой.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
72.96
-0.27 86.99
-0.36
ТОП-5 пар знаков зодиака, у которых рождаются успешные и одаренные дети

Последние новости

7:31
В Москве арестовали главу ООО «ФСБ» за взятку в 24 миллиона рублей
7:30
ТОП-5 пар знаков зодиака, у которых рождаются успешные и одаренные дети
7:21
Главная боль в жизни Вики Цыгановой — почему она не смогла стать матерью?
7:20
Пять звездных браков, которые оказались фиктивными
7:18
День святого Герасима или «Кикимора»: что можно и нельзя делать 17 марта
7:13
Почему Виктор Дробыш обвинил Николая Баскова в расточительстве?

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака
Как определить влюблен ли в вас мужчина согласно его знаку зодиака
Идеальные пары по знаку зодиака, которые будут счастливы вместе
Можно крестить и пить вино? ТОП-4 малоизвестных факта о Великом посте

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Стало известно, как накопить пенсию в сто тысяч рублей
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака