Экс-участники группы «На-На» обвиняют Алибасова в воровстве гонораров

Алибасову-младшему грозит тюрьма. За что бывшие участники группы «На-На» хотят посадить за решетку сына продюсера? Правда ли, что Бари Каримович не платил деньги солистам? И сколько на самом деле он задолжал музыкантам? Об этом — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Он обманул, он у меня деньги украл. Я с гастролей всегда присылал деньги», — заявил экс-солист «На-На».

Валерий Юрин уже больше 20 лет не работает с Алибасовым. Но его фамилия неизменно ассоциируется с группой «На-На». Правда сейчас речь идет далеко не о творчестве. Бывший солист обвиняет Бари-старшего в воровстве.

«Они всегда забирали деньги. Два концерта в день — 15 тысяч долларов каждый концерт минимум стоимость была. 30 тысяч в день я ему отправлял в Москву за неделю, представьте какие это деньги?» — рассказал Валерий.

В легендарный бойс-бэнд Юрин попал в 1989-м. Но через три года он принял решение уйти в сольное плавание. Среди главных причин — личный конфликт с Бари Алибасовым.

«У Юрина есть одна проблема — жадность, которая превращает его в кусок ******», — заявилял Алибасов, о чем сообщил StarHit.

Музыкант посчитал: за три года Алибасов задолжал ему три миллиона долларов. И якобы именно на деньги обманутых солистов Бари-старший покупал себе элитную недвижимость.

«Я говорю: все нормально, деньги на месте? На месте, на месте, все хорошо. Ну все, купил он квартиру, сделал ремонт на миллион долларов. Купил унитаз серебрянкой золотистым покрашено. Якобы золотой унитаз», — прокомментировал Валерий Юрин.

Призвать к ответу Бари Алибасова сейчас практически невозможно. После операции он проходит реабилитацию в Калининграде. Продюсер не может самостоятельно передвигаться. Но гораздо большие опасения вызывают его провалы в памяти.

«Старческие процессы никуда не деваются. Если к Корсиковскому синдрому еще подключится и деменция классическая, уже папу мы никогда говорящего не увидим, складного как минимум говорящего», — ранее рассказал о самочувствии звездного отца Бари-младший.

Сын продюсера уверен: Юрин воспользовался беспомощностью Алибасова. Вместе с бывшим директором «На-На» Андреем Назаровым они специально спаивал и без того больного Бари Каримовича.

«Эти ребята подло пытались отравить моего отца. В течение двух недель они по ночам приходили к папе. Мы это засняли на камеры и обнаружили, как двое человек безбожно поят моего отца, пользуясь тем, что он даже не вспомнит, что они приходили», — рассказал Бари-младший.

Сын шоумена утверждает, после одной из таких попоек из дома пропали документы и награды. А самого Алибасова увезли на скорой в наркологию.

«Грубо говоря в библиотеке вынесли орден Назарбаева, который получил отец, несколько золотых медалей, которые пропали после их пьянок», — перечислил украденные вещи Барил Алибасов-младший.

Чтобы разобраться, что происходит с его отцом, Бари-младший установил дома скрытую камеру. На этих кадрах некий мужчина ищет что-то в личных вещах продюсера.

«Где экспертиза бутылок? C какой стати, когда он нас пригласил домой, он расставил рюмочки и полупустую бутылку водки и с чем-то там видимо уже разлито было. <…> Мы взяли рюмки, подняли, там якобы тост. А он эти рюмки потом для отпечатков пальцев приготовил», — рассказал о коварном плане Алибасовых Валерий Юрин.

Алибасов младший считает, что это было покушение на убийство. Если вина Юрина и Назарова подтвердится, им грозит до 20 лет лишения свободы.

«Ваш подопечный пытался отравить моего отца. И в защиту от этого использует вас, как куклу-марионетку, чтобы вас камерка поснимала! Использует вас унизительно!» — кричал Бари-младший в лицо адвокату Юрина и Назарова.

Юрин и Назаров объединились против Алибасова-младшего. Бывшие нанайцы планируют посадить сына продюсера за решетку. А в качестве моральной компенсации требуют с него три миллиона рублей. Причиной очередного судебного разбирательства стала драка.

«Андрея он схватил за шею очень сильно крепко и прям метя четко прям в угол стола, там мраморный стол, и он прям в угол стола ему четко попал головой», — рассказал о драке экс-солист «На-На».

«Когда видео разобрано по кадрам, на каждом листочке отдельно по кадрам: вот рука идет, вот она у меня у горла, вот они на меня вдвоем нападают. Становится очевидным, что вот это вот судебное заседание полный фарс», — опроверг драку сын продюсера.

«Вы знаете, от удара может все, что угодно и вот. Он на краю смерти был, просто на краю. А то, что сейчас Бари обвиняет, что его поколотили, да это смешно, море крови-то было у Назарова, кровь лилась», — рассказал адвокат «пострадавших» музыкантов.

Кто на самом деле виноват в этой драке — предстоит выяснить суду. Следующее заседание назначено на 17 марта 2021-го. Но Алибасов младший уверен — на этом Юрин и Назаров не успокоятся. Они угрожают опубликовать шокирующие подробности интимной жизни основателя группы «На-На».

«Бари никогда с вами сексом не занимался! — сказал сын Бари Каримовича. — Не со мной, — отверг обвинения адвокат Юрина и Назарова. — С Назаровым? — И не с Назаровым, а я якобы есть какие-то компрометирующие материалы, связанные с группой «На-на“», — заверил юрист.

Правда, пока остается только догадываться, существуют эта видеозапись на самом деле. Или это очередной пиар.