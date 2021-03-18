«В доме счастье»: У звезды сериала «Кухня» Богатырева и Арнтгольц родился сын

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Егор Измалкин
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Для актера это первый ребенок.

Фото, видео: Instagram @marchi25

У звезды сериала «Кухня» Марка Богатырева родился сын. Наследника ему подарила супруга Татьяна Арнтгольц. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram.

«В доме счастье! Сын родился! Богатырев Данила Маркович! В добрый путь», — написал радостный отец.

Он также опубликовал фото, на котором держит наследника над собой и улыбается.

Instagram @marchi25

Поклонники Богатырева пришли в восторг от новости. Они завалили звезду поздравлениями с рождением малыша и пожеланиями всего наилучшего.

«Поздравляем! Здоровья малышу!»;

Поздравляю! Растите здоровыми и счастливыми!»

«Вас всего самого доброго, растите на радость маме и папе», — написали в комментариях.

Богатырев и Арнтгольц заключили брак в прошлом году. К слову, они вместе снимались в фильме «Чемпионы», где Марк играл одну из главных ролей. Для него Данила — первый ребенок. У Татьяны же есть дочь Мария от первого брака, которая родилась в 2009 году.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие отношения были между Богатыревым и его коллегой Екатериной Кузнецовой на съемках «Кухни».

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