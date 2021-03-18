Путин о претензиях Байдена: «Каждый видит другого так, как оценивает себя»

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Светлана Шевченко
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Президент России подчеркнул, что в американском обществе есть много честных и порядочных людей, на которых Россия и продолжит опираться.

Фото, видео: ТАСС / Дружинин Алексей; 5-tv.ru

Президент России Владимир Путин пожелал своему американскому коллеге Джо Байдену здоровья, подчеркнув, что это «без шуток».

«Что касается заявлений моего коллеги. Мы действительно лично знакомы. Что бы я ответил? Я бы сказал ему: „Будьте здоровы“. Говорю без иронии и без шуток», — заявил российский лидер в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Глава государства напомнил, что когда кто-либо оценивает людей из другой страны, то должен понимать, что смотрит в этот момент как в зеркало, перекладывая на них свои проблемы

«В истории каждого народа много драматических и кровавых событий, но когда мы оцениваем других людей и другие народы, мы всегда как будто смотримся в зеркало, перекладывая на других свои проблемы... В детстве, когда мы во дворе спорили друг с другом, мы говорили: кто как обзывается - тот так называется. Это не просто детская поговорочка и шуточка, смысл тут глубокий, психологический. Мы всегда в другом человеке видим себя», — добавил Путин.

Что касается американского общества, то по его словам там есть много честных и порядочных людей, на которых Россия и продолжит опираться. А вот к истеблишменту США есть явно вопросы.

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