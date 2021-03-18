Путин о претензиях Байдена: «Каждый видит другого так, как оценивает себя»

Президент России Владимир Путин пожелал своему американскому коллеге Джо Байдену здоровья, подчеркнув, что это «без шуток».

«Что касается заявлений моего коллеги. Мы действительно лично знакомы. Что бы я ответил? Я бы сказал ему: „Будьте здоровы“. Говорю без иронии и без шуток», — заявил российский лидер в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Глава государства напомнил, что когда кто-либо оценивает людей из другой страны, то должен понимать, что смотрит в этот момент как в зеркало, перекладывая на них свои проблемы

«В истории каждого народа много драматических и кровавых событий, но когда мы оцениваем других людей и другие народы, мы всегда как будто смотримся в зеркало, перекладывая на других свои проблемы... В детстве, когда мы во дворе спорили друг с другом, мы говорили: кто как обзывается - тот так называется. Это не просто детская поговорочка и шуточка, смысл тут глубокий, психологический. Мы всегда в другом человеке видим себя», — добавил Путин.

Что касается американского общества, то по его словам там есть много честных и порядочных людей, на которых Россия и продолжит опираться. А вот к истеблишменту США есть явно вопросы.