«Не в первый раз»: Боня рассказала, каково было ложиться в гроб

Телеведущая и модель, экс-участница шоу «Дом-2» Виктория Боня призналась, что не боялась ложиться в гроб, так как ранее это уже делала, причем «по-настоящему».

«Когда я вела шоу на МТV в Мексике, я тоже ложилась в гроб, причем меня опускали в землю на три метра. Землю не кидали сверху, но там была кромешная темнота, ощущения, как в настоящем гробу. А здесь был реквизит», — поделилась Боня в беседе с 5-tv.ru.

Звезда также заявила, что для нее лечь в гроб — это просто игра, в которой «ничего такого нет». Зато большинство ее подписчиков в соцсети признались, что ни за что не стали бы повторять ее поступок. Это оттого, что у людей существует «определенное количество страхов», которые она сама в себе преодолела, пояснила Боня.

«Я проработала все свои страхи. Для меня смерть — это та же жизнь, только в другом измерении <…> Поэтому для меня это все шутка, игра», — заявила звезда.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, звезда «Дома-2» Виктория Боня предстала в образе ведьмы и легла в гроб на дне рождения своей дочери Анджелины, организованном как вечеринка в стиле «Хэллоуин».