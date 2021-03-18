«Не в первый раз»: Боня рассказала, каково было ложиться в гроб

|
Алексей Хитров
Эксклюзив 4 001

Ранее звезда «Дома-2» «похоронила» себя на дне рождения дочери, прошедшем в стиле «Хэллоуин».

Фото, видео: Instagram @victoriabonya; 5-tv.ru

Телеведущая и модель, экс-участница шоу «Дом-2» Виктория Боня призналась, что не боялась ложиться в гроб, так как ранее это уже делала, причем «по-настоящему».

«Когда я вела шоу на МТV в Мексике, я тоже ложилась в гроб, причем меня опускали в землю на три метра. Землю не кидали сверху, но там была кромешная темнота, ощущения, как в настоящем гробу. А здесь был реквизит», — поделилась Боня в беседе с 5-tv.ru.

Звезда также заявила, что для нее лечь в гроб — это просто игра, в которой «ничего такого нет». Зато большинство ее подписчиков в соцсети признались, что ни за что не стали бы повторять ее поступок. Это оттого, что у людей существует «определенное количество страхов», которые она сама в себе преодолела, пояснила Боня.

«Я проработала все свои страхи. Для меня смерть — это та же жизнь, только в другом измерении <…> Поэтому для меня это все шутка, игра», — заявила звезда.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, звезда «Дома-2» Виктория Боня предстала в образе ведьмы и легла в гроб на дне рождения своей дочери Анджелины, организованном как вечеринка в стиле «Хэллоуин».

Читайте также

-4° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
73.66
0.56 88.12
1.15
Идеальная пара: каких женщин выбирают мужчины разных знаков зодиака?

Последние новости

22:18
Общественного деятеля Дениса Меркулова в Москве избила толпа мужчин
22:02
Автомобиль с телами двух взрослых и годовалого ребенка обнаружили в Туле
21:52
«Журналюги с ума сойдут!» — дочь Задорнова показала неожиданное фото с младенцем
21:45
Кровля протекла, подвалы затопило: БДТ в Петербурге закрывается на ремонт
21:35
Эмили Ратаковски показала откровенные фото, сделанные во время родов
21:25
Музей Бродского в Петербурге попытались ограбить — видео

Сейчас читают

«Не в первый раз»: Боня рассказала, каково было ложиться в гроб
От донжуана до семьянина: Как Арнтгольц изменила звезду «Кухни» Богатырева
Понимал ли он, что говорит? Международная реакция на дерзкие заявления Байдена
Можно крестить и пить вино? ТОП-4 малоизвестных факта о Великом посте

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Стало известно, как накопить пенсию в сто тысяч рублей
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака