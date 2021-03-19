Прилучный впервые вышел в свет с Мирославой Карпович

Слухи о романе Павла Прилучного и Мирославы Карпович ходили давно. Однако только в марте 2021-го актеры вместе вышли в свет. До этого артист уклонялся от вопросов о личной жизни и говорил, что живет с мамой.

На вечеринке по случаю окончания съемок сериала «В клетке — 2» молодые люди сидели за одним столом и что-то обсуждали, пишет Starhit. Карпович успела найти общий язык с коллегами возлюбленного и периодически поддерживала с ними беседу. Но не все поверили в безмятежность происходящего.

Некоторые очевидцы рассказывают, что пара весь вечер мило ворковала. Другие полагают, что Карпович на протяжении всего мероприятия выглядела скованной. А звезду сериала «Мажор» в тот момент якобы большие интересовала выпивка. Тем не менее праздник влюбленные покинули вместе поздним вечером.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Павел Прилучный похудел на 12 килограммов.