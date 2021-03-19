«Настоящее чудо»: При взрыве в Химках чуть не погибла дочь потерявшего жену Сумишевского

Трагедия, произошедшая сегодня в подмосковных Химках, едва не коснулась семьи музыканта Ярослава Сумишевского. Взрыв прогремел на восьмом этаже дома на улице Зеленая. Три человека погибли, четверо пострадали. И, как выяснилось, среди чудом уцелевших оказалась наследница артиста. Она проживала в соседней квартире по отношению к той, где случился хлопок. Однако ЧП ее никак не коснулось.

«Взрыв газа в Химках. Соседняя квартира моей дочки. Слава Богу с ней все в порядке. Мои искренние соболезнования родным погибших», — написал Сумишевский, который только недавно потерял жену Наталью и до сих пор не может оправиться от горя.

Instagram @yaroslav_sumishevskiy

Настоящий ужас из-за произошедшего пережила дочь Ярослава.

«Я в шоке. Начинаю все больше верить в чудо. Это наш дом горит. И чудо в том, что наша квартира целая. Снизу, слева кварттиры задеты, а наша нет. <…> С той стороны поставили штаб. Люди, чьи квартиры пострадали, будут жить в школе. Возможно, дом будут сносить», — поделилась Ксения с фолловерами в Instagram.

В последнее время Ярослава Сумишевского преследует череда неудач. Накануне прошло 40 дней со дня смерти его жены Натальи, которая погибла в страшном ДТП под Красноярском 29 января. Артист до сих пор не может смириться с утратой. Поклонники даже переживали за психическое здоровье исполнителя после трагедии. По мнению подписчиков, еще и смерть наследницы знаменитости было бы вынести очень трудно.

Ранее 5-tv.ru писал, что по предварительным данным, трагедия унесла жизни трех человек: мужчины и двоих детей. Еще четыре человека пострадали. Состояние трех человек, включая 10-летнего ребенка, оценивается как средней степени тяжести, еще одного — как тяжелое. взрыв случился в квартире на восьмом этаже. В результате были разрушены перекрытия с 9-го на 8-й, балконы, окна. Огонь охватил пять квартир.