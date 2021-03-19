«Очень ветрено»: в Белом доме объяснили падение Байдена на трапе самолета

В Белом доме заявили, что падение президента США во время подъема по трапу самолета было вызвано сильным ветром и подчеркнули, что после этого он чувствует себя прекрасно.

«Как вы знаете, сегодня очень ветрено, очень. Я сама почти упала на ступенях», — сказала представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер.

В свою очередь руководитель пресс-службы Кэйт Бедингфильд сообщила в Twitter, что президент «лишь оступился на лестнице» и ему не потребовалась помощь сопровождающего персонала.

Ранее президент США Джозеф Байден несколько раз споткнулся и упал, поднимаясь по трапу президентского самолета. Инцидент произошел в американском штате Мэриленд перед вылетом главы государства в Джорджию и попал в эфир американских новостных телекомпаний.

На кадрах видно, как 78-летний президент США вначале быстрым шагом поднимается по трапу самолета, но посередине несколько раз спотыкается о ступени и в итоге падает.

Американский журналист Эмилио Доменек в своем Twitter опубликовал видео инцидента с Байденом и сопроводил его комментарием одного из пользователей, в котором предполагается, что «Путин прав, когда желает ему (Байдену — Прим. ред.) крепкого здоровья».

Как ранее сообщал 5-tv.ru, жители Великобритании назвали американского президента Джо Байдена психически нездоровым и опасаются, что он может развязать новую войну после его высказываний в адрес президента России Владимира Путина.