«Очень ветрено»: в Белом доме объяснили падение Байдена на трапе самолета

|
Алексей Хитров
1 011

Пользователи в соцсетях иронизируют, что Путин не зря желал своему американскому коллеге крепкого здоровья.

Фото, видео: www.globallookpress / Anna Moneymaker; Reuters / Thomson Reuters

В Белом доме заявили, что падение президента США во время подъема по трапу самолета было вызвано сильным ветром и подчеркнули, что после этого он чувствует себя прекрасно.

«Как вы знаете, сегодня очень ветрено, очень. Я сама почти упала на ступенях», — сказала представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер.

В свою очередь руководитель пресс-службы Кэйт Бедингфильд сообщила в Twitter, что президент «лишь оступился на лестнице» и ему не потребовалась помощь сопровождающего персонала.

Ранее президент США Джозеф Байден несколько раз споткнулся и упал, поднимаясь по трапу президентского самолета. Инцидент произошел в американском штате Мэриленд перед вылетом главы государства в Джорджию и попал в эфир американских новостных телекомпаний.

На кадрах видно, как 78-летний президент США вначале быстрым шагом поднимается по трапу самолета, но посередине несколько раз спотыкается о ступени и в итоге падает.

Американский журналист Эмилио Доменек в своем Twitter опубликовал видео инцидента с Байденом и сопроводил его комментарием одного из пользователей, в котором предполагается, что «Путин прав, когда желает ему (Байдену — Прим. ред.) крепкого здоровья».

Как ранее сообщал 5-tv.ru, жители Великобритании назвали американского президента Джо Байдена психически нездоровым и опасаются, что он может развязать новую войну после его высказываний в адрес президента России Владимира Путина.

Читайте также

-3° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
74.14
0.48 88.43
0.31
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 марта

Последние новости

18:05
Момент, как авто сбивает известного баскетболиста Шабалкина, попал на видео
17:53
«Ход времени неумолим»: Пушков озвучил истинные причины падения Байдена на трапе
17:42
«Не остается ничего другого»: Тимати заявил о закрытии «Холостяка»
17:28
Главная сваха России Сябитова раскрыла универсальный способ избежать развода
17:10
Три человека погибли в «огненном» ДТП с грузовиком под Самарой — фото
17:03
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 марта

Сейчас читают

Что ожидает представителей разных знаков зодиака в новом астрологическом году?
«Ты ошиблась, Америка»: британцы оценили инцидент с Байденом на трапе самолета
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака
Жорин посоветовал девушкам «экспериментальный» способ выйти замуж

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Стало известно, как накопить пенсию в сто тысяч рублей
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака