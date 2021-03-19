В WhatsApp и Instagram произошел сбой
Российские пользователи жалуются на неполадки с популярными сервисами.
Фото: www.globallookpress / Chris Emil Janssen via www.imago
В популярном мессенджере WhatsApp и социальной сети Instagram произошел сбой. Российские пользователи стали массово жаловаться на проблемы с популярными сервисами. Юзеры не могут отправлять и получать сообщения, публиковать и просматривать фотографии и видео. Кроме того, возникли проблемы со входом в приложения принадлежащих Facebook.
Согласно данным сервиса DownDetector, за последние несколько минут зафиксировано более десяти тысяч о сообщениях о сбое в WhatsApp, а также более 23 тысяч сообщений о сбое в Instagram.
Помимо сбоя WhatsApp и Instagram в социальных сетях также сообщается о проблемах у МТС и Ростелекома.
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