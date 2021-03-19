Российские пользователи жалуются на неполадки с популярными сервисами.

В WhatsApp и Instagram произошел сбой

Фото: www.globallookpress / Chris Emil Janssen via www.imago

В популярном мессенджере WhatsApp и социальной сети Instagram произошел сбой. Российские пользователи стали массово жаловаться на проблемы с популярными сервисами. Юзеры не могут отправлять и получать сообщения, публиковать и просматривать фотографии и видео. Кроме того, возникли проблемы со входом в приложения принадлежащих Facebook. 

Согласно данным сервиса DownDetector, за последние несколько минут зафиксировано более десяти тысяч о сообщениях о сбое в WhatsApp, а также более 23 тысяч сообщений о сбое в Instagram. С проблемами столкнулись жители РФ, США, Германии, Великобритании и стран Латинской Америки.

Помимо сбоя WhatsApp и Instagram в социальных сетях также сообщается о проблемах у МТС и Ростелекома. 

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