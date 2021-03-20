Черная полоса? Что ждет Сумишевского, потерявшего жену и едва не лишившегося дочери

|
Екатерина Бородина
Эксклюзив 1 455

Таролог Марианна Абравитова в интервью 5-tv.ru рассказала, какие еще неприятности могут ожидать музыкального исполнителя в текущем году.

Фото, видео: Instagram @yaroslav_sumishevskiy; 5-tv.ru

Известного российского певца Ярослава Сумишевского с самого начала года преследуют трагические события. Сначала певец лишился любимой жены Натальи, которая погибла после ДТП в конце января.

А недавно, 19 марта произошел взрыв в жилом доме в Химках, одной из жертв которого могла бы стать и дочь Сумишевского от первого брака Ксения. Дело в том, что квартира девушки была соседней с той, в которой произошел хлопок. К счастью, в то время Ксении Сумишевской не было дома.

Многие усмотрели в этих страшных событиях злой рок, который преследует музыканта. Таролог Марианна Абравитова в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала, что ожидает музыкального исполнителя в течение нынешнего года.

«Я сделала расклад карт таро и увидела, что кармически Ярослав сейчас зашел в крайне неблагоприятное время своей жизни. Его нужно просто пройти, пережить. Потом начнется белая полоса, но до конца этого года могут происходить разные события, достаточно негативные», — поделилась Абравитова.

Таролог посоветовала максимально снизить риски, связанные с передвижением на автомобиле или самолете.

«Меньше садиться за руль, меньше летать. Быть рядом со своими родными и близкими. Смертей в кругу его семьи больше не будет, самый страшный сценарий отыгран. В жизни Ярослава все будет хорошо», — заключила эксперт.

Натальи Сумишевской не стало 6 января 2021 года. Девушка попала в аварию вместе с супругом и главой краевого Союза десантников Александром Гуляковым, когда компания направлялась на концерт артиста в Красноярском крае. Водитель погиб на месте, а супруга музыканта провела несколько дней в коме, после чего скончалась. Артист до последнего надеялся на выздоровление супруги, сейчас он очень тяжело переживает смерть Натальи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь певца Ярослава Сумишевского показала повреждения в своей квартире после взрыва в жилом доме в Химках.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
74.14
0.48 88.43
0.31
Коварные разлучники: какие знаки зодиака способны разбить чужую семью?

Последние новости

15:45
Американский конгрессмен высмеял Байдена за отказ поговорить с Путиным
15:35
Переломы, трещены, разрывы: какие травмы можно получить во время секса
15:28
Пожар вспыхнул в Измайловском Кремле в Москве
15:16
«Это было не очень лестно»: сын Питта и Джоли дал показания против отца в суде
15:02
В Саратовской области произошел разлив топлива
15:00
Стоянов назвал имя артиста, который может быть Неваляшкой в шоу «Маска»

Сейчас читают

«Ответочка от Путина»: американцы рисуют мемы о падении Байдена на трапе
«Ты ошиблась, Америка»: британцы оценили инцидент с Байденом на трапе самолета
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта, для всех знаков зодиака
Жорин посоветовал девушкам «экспериментальный» способ выйти замуж

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Стало известно, как накопить пенсию в сто тысяч рублей
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака