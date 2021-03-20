Механизм испорчен: У кого есть врожденная защита от рака?

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 2 192

Онколог в интервью 5-tv.ru прокомментировал исследование о гене, защищающем от онкологических заболеваний.

Фото, видео: Depositphotos / motortion; 5-tv.ru

Врожденную защиту от онкологических заболеваний обнаружили ученые в организмах некоторых млекопитающих. Исследования показали, что слоны, голые землекопы и слепыши очень редко подвергаются раку. И защищает их от этого ген TP53. Есть этот механизм и у человека. Однако назвать его панацеей от онкологии нельзя, заметил в беседе с 5-tv.ru врач-онколог Владимир Воротников.

По его словам, врожденная защита от рака есть у каждого человека, однако и она подвергается различным трансформациям, которые передаются по наследству.

«Есть специальные гены-супрессоры, так называемые „защитники“, которые играют роль в контексте непрерывных мутаций, которые происходят у нас постоянно. Они выявляют мутацию и блокируют развитие такой клетки. Но, к сожалению, в некоторых случаях такие механизмы или же испорчены — они могут быть мутированы, и эта мутация может передаваться по наследству, или же мутация появляется в течение жизни человека», — объяснил врач.

Риск мутации защитного механизма усиливается у человека с возрастом. Однако, исследования в этой области, по мнению медика, позволяют рассчитывать, что через годы врачи смогут экстраполировать свои знания о противораковых генах животного на человека.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о неявных, но опасных симптомах рака желудка.

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