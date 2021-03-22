ТОП-12 внезапных вещей, которые нравятся мужчинам в женщинах

Женщины тратят массу времени, чтобы понравиться мужчинам и соответствовать их ожиданиям. Но что, если все это ни к чему? Семейный психологи консультант по межличностным отношениям Елена Кузнецова объяснила, что у представителей сильного пола есть свой любимые женские «изъяны». Именно они заставляют их по-настоящему влюбляться.

Au naturel

Есть женщины, что даже спать с мужчиной ложатся накрашенными. А утром встают пораньше, чтобы обновить макияж. Но оказалось, что многим нужно другое — отсутствие мейкапа, который мешает касаться кожи и целовать избранниц. Правда, приходят мужчины к этому не сразу — многим нужно до такого «дорасти».

Лохматость

Растрепанные волосы и некоторая небрежность в прическе у женщин кажется многим представителям сильного пола невероятно сексуальными. А вот уложенные в сложную конструкцию или залитые лаком волосы вызывают у них опасения.

Босая и родная

Отсутствие обуви делает девушку более нежной и беззащитной в глазах мужчин. В тех просыпаются первобытные инстинкты «самцов». Да и многим нравится смотреть на ножки своих избранниц. Многие считают очень важным наличие у женщин красивого педикюра.

Пот

Конечно, речь не идет о взмокшей от усталости женщине, но многим мужчинам нравится пот на женщине. Для них влажная кожа — синоним эротизма. А вот неприятные запахи им, напротив, у возлюбленных не нравятся.

Несовершенства кожи

Не то чтобы мужчинам нравились растяжки, шрамы от кесарева сечения или морщинки. Но многие из них просто не замечают таких «мелочей» или не придают им такого значения как девушки.

Лишний вес

Не всем мужчинам, особенно в возрасте, нравятся «доски». Многих вполне устраивают округлые формы, небольшой животик, лишний жирок на боках, мягкость женского тела в объятиях.

Здоровый аппетит

Мужчинам часто нравится, чтобы у женщины был хороший аппетит, здоровое отношение к еде. Они ценят таких гораздо больше сторонниц вечных диет или притворных малоежек. Правда, тех, кто делает из еды культ, представители сильного пола все же не понимают. Хотя порой подбираются пары, которых свела именно страсть к деликатесам.

Никаких изысков

Дорогое кружевное белье, конечно, не может не нравиться мужчинам. Однако больше половины их них предпочитают видеть обычный комплект. Это освобождает их самих от комплексов и ощущения, что нужно подарить девушке праздник в постели. Многие считают простое хлопковое белье по-домашнему сексуальным, пишет сайт «Аргументы и факты».

Потягивания

Женщина просто зевает и потягивается после сна, а мужчина тем временем успевает «оценить» все еще соблазнительные изгибы и формы. К тому же многим такое поведение кажется милым, непосредственным и по-детски славным. Такую девушку хочется обнять и защитить.

Звонки подшофе

Звонок от пьяной женщины — что может быть хуже? Но так считают только женщины. Дело в том, что для мужчин это повод узнать без утайки, что именно думает о них избранница. А некоторых еще и умиляет, что в разгар веселья с подружками их избранница думала о них. Впрочем, злоупотреблять этой привычкой не стоит, как и спиртными напитками. Выпивающая на регулярной основе женщина кажется мужчинам неподходящей партией.

Отсутствие чувства юмора

Если женщина не понимает смысла «мужских» разговоров и анекдотов, то порой это может быть ей весьма на руку. Некоторые мужчины устали от умных интеллектуалок, и «милые дурочки» кажутся им особенно соблазнительными и милыми.

Умение общаться с детьми

Даже если мужчина не нацелен на создание семьи и общих детей, женщина, умеющая находить общий язык с малышами, кажется им особенно соблазнительной. Все дело в первобытных инстинктах — она на подсознательном уровне начинает ассоциироваться с материнством. А это только прибавляет избраннице сексуальности, женственности и желанности в глазах представителей сильного пола.

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