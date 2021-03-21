У губернатора Пензенской области Белозерцева прошли обыски

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Егор Измалкин
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По предварительным данным, действия стражей порядка связаны с расследованием уголовного дела о превышении должностных полномочий.

У губернатора Пензенской области Белозерцева прошли обыски

Фото: ТАСС / Дружинин Алексей

У губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и его сыновей прошли обыски. Как стало известно 5-tv.ru, они начались накануне вечером и продлились до утра.

По предварительным данным, действия стражей порядка связаны с расследованием уголовного дела о превышении должностных полномочий. Речь идет, сообщил источник, знакомый с ситуацией, о возможном покровительстве губернатора при заключении госконтрактов. При этом, по предварительным данным, правоохранители обыскали не только жилье чиновника и его наследников, но и канцелярию местного правительства. Четырех фигурантов могут отправить в Москву для проведения следственных действий.

Ранее 5-tv.ru писал, что полиция задержала подозреваемых по делу о крупном хищении в ПАО «Россети».

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