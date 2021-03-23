Командир полка погиб при ЧП с бомбардировщиком Ту-22М3 под Калугой

Среди троих жертв трагедии на аэродроме Шайкова в Калужской области с бомбардировщиком Ту-22М3 оказался командир тяжелобомбардировочного полка. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Согласно информации Министерства обороны, на стоянке нештатно сработали системы катапультирования. В результате ЧП, три члена экипажа из-за недостаточной для раскрытия парашюта высоты получили смертельные травмы.

По данным 5-tv.ru, из четверых военных, которые находились в момент ЧП в кабине, выжить удалось только одному — он был пристегнут, остальные только пристегивались.

Предварительной причиной нештатного срабатывания кресел катапультирования стала неисправность в сети управления. Об этом сообщили 5-tv.ru источники близкие к информации о произошедшем.

Предположительно, из-за нее сработала именно командирская кнопка катапультирования, которая позволяет экстренно эвакуировать из боевой машины сразу весь экипаж.

Для расследования причин трагедии на место направлена комиссия ВКС.