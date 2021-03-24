Бесят! ТОП-6 знаков зодиака, которые ненавидят всех окружающих

Одни склонны к меланхолии и их трудно вывести из себя. Другие быстро закипают и мгновенно взрываются. Но астрологи выделяют шестерку знаков зодиака, представители которых ненавидят буквально всех без исключения. Правда, делают они это тайно.

Скорпионы

Представителей этого знака часто называют страстными, упрямыми и неуживчивыми. И порой это действительно так. Но истинных Скорпионов ужасно раздражают подобные эпитеты в свой адрес. Особенно бесит их утверждение, что у них дурной характер, ведь они не любят людей.

На деле же рожденные под этим знаком следуют правилу «око за око». Если кто-то ведет себя плохо по отношению к ним, раздражается и сердится — они испытывают к ним те же эмоции. При этом они неплохо скрывают свои чувства, но в итоге из простой неприязни быстро переводят все в категорию ненависти.

Особенно раздражают их улыбчивые, простоватые и открытые люди — они ждут подвоха и убеждены, что за таким поведением скрывается лицемерие.

Овны

Овны часто имеют зуб на окружающих их людей. Причина же проста — им не нравится, когда кто-то не желает их боготворить. Долго ждать подчинения рожденные под этим знаком люди не будут. Обида и непонимание перейдут в глубокую ненависть, и они будут мстить. Причем сами же Овны будут считать, что объект их неприязни получил по заслугам.

Девы

Рожденные под знаком Девы — довольно практичные люди. Они привыкли просчитывать все на годы вперед и не любят, когда что-то идет вразрез с их планами на жизнь. А значит, их будут раздражать подобные люди.

Если кто-то мешает Девам — он их враг, и часто этот человек знает или подозревает, что его ненавидят. При этом Девы не скрывают, что не особо любят людей в принципе. Они во всем и во всех ищут выгоду. Так что готовы окружить себя только теми, кто может быть им полезен. Ради этого они готовы даже терпеть тех, кого ненавидят.

Водолеи

Представители знака Водолея тоже раздражаются на людей по поводу и без. Но они умеют хорошо это скрывать — объекты их неприязни могут и не подозревать, что что-то не так. Поэтому тычки и удары Водолея будут настигать их в самый неподходящий момент.

Впрочем, скандалов Водолей устраивать не любит. Скорее, это будет серия мелких пакостей и диверсий. Размышления о мести и перечисление недостатков врага приносит Водолеям огромное удовольствие, пишут Белновости.

Козероги

Козероги не слишком любят людей, но ненависть к ним рождается не сразу. Они долго терпят, но в итоге могут сорваться и серьезно навредить обидчику. У них хорошо развита фантазия, так что способ мести будет изощренным и очень жестоким.

В отличие от других человеконенавистников, Козерогов непросто вывести из себя. Они долго наблюдают за попытками обидеть и могут «добить» оппонента не ответными мерами, а холодным безразличием. Особенно жестоки они к тем, кого подпустили близко, но в итоге оказались преданными.

Стрелец

А вот Стрельцы — общительные и добродушные люди. И любят других людей. Но — только до определенного момента.

Со Стрельцами нужно соблюдать дистанцию, демонстрировать уважение, общаться с ними вежливо и на равных. Стоит только обидеть их, проявить несправедливость, как те мгновенно переведут таких людей в категорию врагов.

А тех, кого Стрельцы не любят, они могут очень сильно обидеть. Их главное оружие — это ирония и сарказм. Не каждый может вынести их беспощадные «шутки» без слез.

Ранее 5-tv.ru писал, какие знаки зодиака кармически связаны между собой.