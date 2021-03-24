В России могут проиндексировать пенсии новой категории граждан

В России хотят добиться индексации пенсий новой категории граждан. Для этого с предложением освободить старших по дому от уплаты страховых взносов в социальные фонды выступил зампредседателя палаты молодых законодателей при Совете Федерации Илья Ножечкин, пишет «Парламентская газета».

Коллизия в том, что большинство из тех, кто исполняет обязанности старшего по дому — пенсионеры. На сегодняшний день они платят отчисления с мизерных заработков, что фактически переводит их в статус работающих пенсионеров. Это делает невозможным индексацию выплат для них. Идея Ножечкина нашла поддержку, первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин предложил провести по этому вопросу круглый стол и оформить инициативу в законопроект. При этом сенатор отметил, что нередко старшим по дому выплачивают зарплату «в конвертах», и они не делают отчислений. По его мнению, нужно легализовать эти заработки.

«Но нужно, чтобы с этой суммы не взимались платежи в социальные фонды», — подчеркнул он.

По оценке сенатора, потери от такого решения будут незначительными, и польза для поддержания порядка в многоквартирных домах окупит траты. Кроме того, по его мнению, следует поощрять всех, кто делает вклад в развитие домов, но непременно легальным способом.

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