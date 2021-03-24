В России могут проиндексировать пенсии новой категории граждан

|
Алина Потёмкина
1 055

В Совфеде подняли тему оплаты услуг старших по дому. Многие из них — пенсионеры.

В России могут проиндексировать пенсии новой категории граждан

Фото: Depositphotos / Denis_Vostrikov

В России хотят добиться индексации пенсий новой категории граждан. Для этого с предложением освободить старших по дому от уплаты страховых взносов в социальные фонды выступил зампредседателя палаты молодых законодателей при Совете Федерации Илья Ножечкин, пишет «Парламентская газета».

Коллизия в том, что большинство из тех, кто исполняет обязанности старшего по дому — пенсионеры. На сегодняшний день они платят отчисления с мизерных заработков, что фактически переводит их в статус работающих пенсионеров. Это делает невозможным индексацию выплат для них. Идея Ножечкина нашла поддержку, первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Сергей Рябухин предложил провести по этому вопросу круглый стол и оформить инициативу в законопроект. При этом сенатор отметил, что нередко старшим по дому выплачивают зарплату «в конвертах», и они не делают отчислений. По его мнению, нужно легализовать эти заработки.

«Но нужно, чтобы с этой суммы не взимались платежи в социальные фонды», — подчеркнул он.

По оценке сенатора, потери от такого решения будут незначительными, и польза для поддержания порядка в многоквартирных домах окупит траты. Кроме того, по его мнению, следует поощрять всех, кто делает вклад в развитие домов, но непременно легальным способом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про условия для получения повышенной пенсии в России.

Читайте также

+9° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
76.15
0.79 90.05
0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:12
«Хочу карапузика!» — Бузова пообещала подарить своим родителям внука
15:08
Частный самолет в Бразилии приземлился «на брюхо» — видео
15:03
Видео с места обнаружения скелета ребенка без рук и ног в петербургском парке
14:38
Группа людей едва не оказалась в Неве во время ЧП с аэросанями в центре Петербурга
14:36
Задержан водитель Mercedes, насмерть сбивший женщин в Москве. Что о нем известно?
14:25
Королева Елизавета II в десятый раз стала прабабушкой

Сейчас читают

Бесят! ТОП-6 знаков зодиака, которые ненавидят всех окружающих
Старая дружба и родственные связи: коррупционная схема губернатора Белозерцева
Роскошь и наглость: чем владеет задержанный губернатор Пензенской области
Астропрогноз Василисы Володиной на неделю с 22 по 28 марта

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Почему президентство Байдена вызывает подозрения в США
Почему НАТО боится подлодку «Ростов-на-Дону»
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака