В ходе обыска у дочери Шпигеля изъяли подаренные Басковым украшения

Глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель, обвиняемый в даче взятки в особо крупном размере губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, рассказал, что в ходе обыска у его дочери были изъяты подаренные Николаем Басковым драгоценности.

С 2001 по 2008 годы певец был женат на Светлане Шпигель, а ее отец на тот момент являлся продюсером артиста. В браке у пары родился сын Бронислав. Сейчас Басков отказывается от комментариев относительно задержания бывшего тестя.

Басманный суд Москвы избрал бизнесмену меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Вместе с ним по делу о коррупции проходят пензенский глава Иван Белозерцев и еще четверо фигурантов. По версии следствия, компания Шпигеля имела за счет взяток конкурентные преимущества при заключении госконтрактов. Белозерцев подозревается в получении от предпринимателя 31 миллиона рублей.

Сейчас Шпигель находится в изоляторе временного содержания в тяжелом состоянии — накануне ему стало плохо прямо в здании суда.

Как пишет Starhit.ru, при обыске у фармацевтического магната изъяли всю библиотеку, в которую входили ценные книги XVII–XIX и начала XX века. Старинные экземпляры, по словам Шпигеля, сложили в ящики, несмотря на то, что им необходимы специальные условия хранения. Кроме того следователи побывали и в квартире его дочери.

«Провели обыск у моей дочки. У нее изъяли кольца и украшения. Но, послушайте, она была замужем за Басковым, и это Басков подарил ей эти украшения! Какое это имеет отношение ко мне? Это ее собственные, личные вещи. Она взрослый человек», — заявил Шпигель.

Президент РФ Владимир Путин освободил Ивана Белозерцева от полномочий главы Пензенской области в связи с утратой доверия. Губернатор помещен под стражу на два месяца. Как ранее сообщал 5-tv.ru, региональное правительство уйдет в отставку вслед за Белозерцевым.