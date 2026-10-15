Как снабжают передовые подразделения под Добропольем. Лучшее видео из зоны СВО

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Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте 33 0

Маршруты регулярно меняют, в том числе используя лесные дороги и просеки.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Военнослужащие 9-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» обеспечивают доставку грузов передовым подразделениям на Добропольском направлении, несмотря на угрозу атак беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

Боеприпасы, медикаменты, продукты и воду сначала перевозят на автомобилях, затем используют квадроциклы и мотоциклы. На наиболее опасных участках грузы доставляют операторы БпЛА и пешие группы.

Маршруты регулярно меняют, в том числе используя лесные дороги и просеки. Наземные роботизированные комплексы применяют для перевозки грузов и эвакуации раненых.

По данным Минобороны, бесперебойное снабжение обеспечивают совместные усилия водителей, операторов беспилотников и военнослужащих на накопительных пунктах.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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