Собиравшему деньги бабушке-блокаднице блогеру грозит реальный срок

Житель Петербурга открыл для себя золотую жилу, когда начал вымогать у людей деньги под предлогом помощи бабушке-блокаднице. Жалостливые ролики о ней расходились по интернету, люди им верили и переводили деньги, якобы, на покупку жилья пенсионерке. Но чем больше деталей всплывало в этой истории, тем больше вопросов возникало. Николай Кугук разбирался, что правда, а что нет в этом сериале и каким в нем может быть финал.

— Ничего себе. А вы пережили блокаду?

— Ествесственно.

Случайная встреча, которая должна была навсегда изменить жизнь бабушки-блокадницы собирает в социальных сетях миллионы просмотров и сотни тысяч лайков. Блогер Егор Семенов публикует трогательную историю: якобы познакомился с пенсионеркой на улице.

В видео она рассказывает о тяжелом блокадном детстве и трудностях, с которыми ей сейчас приходится сталкиваться. Егор охотно помогает новой знакомой и обещает решить жилищный вопрос.

Открывает сбор на покупку квартиры стоимостью шесть миллионов рублей. Аудитория поверила в красивую историю и пожертвовала в общей сложности уже один миллион.

По нашим данным, герои этой истории на самом деле связаны гораздо теснее, чем кажется. 92-летняя Людмила Викторовна приходится Егору родной бабушкой. И настоящая фамилия у внука — такая же, Стешкин.

«Есть девушка, которая знает этого парня. Знает, то что это его бабушка, что у нее есть квартира, что она вполне себе благополучная. Это все постановка. Он хвастался своим друзьям сколько денег он заработал», — рассказывает Ольга.

Мы отправились к героине роликов, чтобы узнать, как она живет за кадром. Квартира у пенсионерки-блокадницы все же есть. Людмила Викторовна проживает за этой дверью. Но разговаривать с нами о творчестве своего внука она не согласилась.

— Уходите, не буду с вами говорить!

Соседи подтверждают: пенсионерку вовсе не приютили из жалости, она заехала сюда уже давно.

— Она одна живет, ей дети купили квартиру здесь

— Раньше жила с мужем, потом он умер несколько лет назад. Вообще очень странно, потому что очень хорошая семья.

Теперь многие интерент-пользователи пытаются предупредить остальных — чтобы не переводили предприимчивому мужчине деньги. сама блокадница, возможно, не знала, во что ее втянули. По одной из версий, внук мог придумать легенду, что снимает ее в кино.

— Вы знаете, я очень люблю мороженое!

Егор Семенов, он же Стешкин, давно пытается прославиться. Выпускает песни, снимает мини-сериалы и короткие видео. Даже смерть собственного дедушки превращает в контент. Рассказать об успешном формате нам он отказался:

«Я так не могу. Нужно заранее договориться. Напишите мне в соц. сеть какую ни будь. Я подумаю».

При этом у самого блогера иномарка за пять миллионов рублей и собственный отель. А недавно он хвастался ремонтом квартиры в центре Петербурга, на который, по его словам, потратил шесть миллионов. Постановки в его блоге встречались и раньше. Вот, например, на этих кадрах его якобы задерживает ОМОН. Но сбор денег уже повод для юридической оценки. На этот раз все может закончиться вполне реальным сроком по статье — мошенничество.

«Те цели, которые были обозначены — сборы денежных средств — если они не соответствую действительности. Злоумышленник ввел намеренно в заблуждение граждан, то полученные средства могут оцениваться как сумма ущерба», — поясняет адвокат, кандидат юридических наук Елена Сеина.

Собранные материалы мы передали в полицию. Теперь ждем получит ли интернет-сериал продолжение уже в материалах проверки.