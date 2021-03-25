Живот настоящий? Караулова вышла в свет после обвинений во лжи о беременности

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Рита Цветкова
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Пользователи сети решили, что заявлением об интересном положении певица решила просто подогреть интерес к собственной персоне.

Фото, видео: Instagram @yulianna_karaulova

Звезда «Фабрики звезд — 5» Юлианна Караулова, которую поклонники заподозрили в хайпе на теме беременности, впервые с момента заявления об интересном положении вышла в свет. Появившись на гала-ужине премии «Жара» с уже сильно округлившимся животом, исполнительница доказала, что действительно ждет появления на свет малыша.

После выхода клипа на песню «Так сильно», когда Караулова впервые поделилась с фанатами радостным известием, публика разбилась на два лагеря — одни осыпали артистку поздравлениями, а другие обвинили во лжи. Юлианна, по ее признанию, была очень удивлена столь неоднозначной реакции.

Присутствовавшие на мероприятии Филипп Киркоров и Ольга Бузова встретили Караулову трогательными объятиями и поцелуями. Бузова, которая, по слухам, сама готовится стать матерью и проходит соответствующие медицинские обследования, не скрывала желания прикоснуться к животу Юлианны.

«Чувствую себя щеночком, которому все умиляются», — написала Караулова в сторис.

Instagram @yulianna_karaulova

Выпускница «Фабрики» ждет первенца от саунд-продюсера Андрея Черного. Юлианна познакомилась с будущим мужем еще в 2004 году, во время съемок музыкального шоу. Бойфренд сделал предложение Карауловой лишь в 2017-м. Правда, свадьба, которую планировалось сыграть в 2018 году, была отложена на неопределенное время.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто еще из знаменитостей станет родителями в 2021 году.

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