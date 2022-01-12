Первый звоночек: эксперт назвал ранние признаки психических расстройств

Проживая бок о бок с родственниками, люди часто не замечают, как они меняются. Кажется еще вчера мама была молода и здорова, помогала по дому и вдруг стала раздражаться по пустякам или, того хуже, шептать под нос всякие гадости. Что же делать и как быть — такое поведение не может не пугать!

Медицинский психолог Ольга Коротина-Гессе объяснила, что любые радикальные изменения в привычках человека чем-то обусловлены. Возможно, имеет место сильный стресс, после которого жизнь делится на «до» и «после», но нельзя исключать и развития психических заболеваний.

Пора к врачу?

По статистике, различного рода отклонения появляются с возрастом, когда организм утратил прежнюю энергию, а образ жизни человека более напоминает «день сурка» — одно и то же из недели в неделю.

Так, например, пенсионеры часто страдают «синдромом Плюшкина». В простонародье это называется страстью к накопительству: из дома запрещается выбрасывать даже мусор под эгидой «в хозяйстве все пригодится».

В беседе с 5-tv.ru эксперт отметила, что имеет место и обратный эффект, когда человек не может спокойно существовать, осознавая, что вещь лежит не на месте или в дальнем углу затесалась пылинка. Все это вызывает раздражение и провоцирует агрессию.

О развитии психических заболеваний также говорят:

чрезмерная скрытность и слезливость;

поникшая голова и постоянный бубнеж;

нежелание следить за собой;

отказ от элементарных гигиенических процедур;

изменения в питании;

неопрятность и неаккуратность;

нездоровое желание следить за кем-либо;

игры в «сыщика».

«Существует много психологических нарушений, которые могут настораживать. Они не приносят неприятности для самого человека, но приносят большие опасения для людей не сведущих, которые не понимают, где действительно есть психические расстройства, а где есть особенности характера. Поэтому внимательно отнеситесь к своим близким и при определенных симптомах постарайтесь поговорить с ними и обратиться к психотерапевту», — подчеркнула эксперт.

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