Видео: перекрывший Суэцкий канал контейнеровоз перед этим «рисовал» фаллос

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Странная авария, которая заставила встать на якорь около 200 танкеров и сухогрузов, открывает новые перспективы для Северного морского пути.

Фото, видео: ТАСС / dpa; 5-tv.ru

Большая редкость — даже историческая пресс-конференция Джо Байдена не повлияла на нефтяные котировки. А все потому, что у отрасли сейчас есть стресс посильнее.

Уже третий день заблокировано движение по Суэцкому каналу. Около 200 танкеров и сухогрузов встали на якорь между Африкой и Евразией, пока огромный контейнеровоз не могут сдвинуть с места.

В эти минуты под ним углубляют дно. И чем дольше идет спецоперация, тем больше вопросов возникает к капитану судна. Данные с геолокаторов поставили экспертов в тупик. Перед тем, как сесть на мель, контейнеровоз зачем-то долго маневрировал, и в результате на радаре его маршрут выглядит как неприличный рисунок.

В мире уже засомневались: может, это спланированная провокация? Например, со стороны зеленых — недаром на борту значится EverGreen — в переводе «вечнозеленый».

Из-за получившейся пробки транспортный кризис уже приобрел международный характер. Цены на нефть скачут второй день подряд: контейнеровозы, которые везли 15 миллионов баррелей «черного золота», не смогли добраться до получателя.

Руководители крупных логистических компаний не раз заявляли, что нужна альтернатива. В качестве дублера уже давно предлагают использовать Северный морской путь. Время доставки грузов из одного полушария в другое сократится на две недели, а стоимость транспортировки, подешевеет примерно на треть. Но пока воспользоваться этой идеей никто не спешит. Суда ждут, когда движение по каналу возобновят, а цены продолжают расти.

Корреспондент МИЦ «Известия» Сергей Лесков расскажет подробности в репортаже.

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