Видео с места гибели Александра Липницкого в Москве

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Алиса Маркова
Эксклюзив 1 184

Основатель группы «Звуки Му» утонул, когда отправился гулять с собакой.

Фото, видео: Известия / Александр Казаков; 5-tv.ru

5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с места гибели Александра Липницкого в Москве. Основатель группы «Звуки Му» утонул, когда отправился гулять с собакой. Трагедия произошла 25 марта.

Ранее стало известно, что рок-музыкант, возможно, в момент гибели спасал своего питомца. Об этом в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru сообщил его друг известный журналист Артемий Троицкий.

«Он же жил на Николиной Горе в дачном поселке. У него была собака по кличке Тирекс. Он с собакой пошел ходить на лыжах по замерзшей Москва-реке. Были свидетели. По-видимому, провалилась под лед собака и он бросился ее спасать. Сам провалился под лед и утонул», — заявил Троицкий.

С заявлением в полицию о возможной гибели Александра Липницкого 25 марта обратилась его супруга Инна. По ее словам, он вышел из дома для прогулки с собакой и после этого не выходил на связь. Автомобиль музыканта был позднее обнаружен возле дипломатического пляжа в поселке Николина Гора. В настоящий момент тело Липницкого пока не найдено, поэтому о дате и времени похорон говорить пока преждевременно.

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