Перекрывший Суэцкий канал контейнеровоз снят с мели
В настоящее время буксиры пытаются установить огромное судно в положение, которое позволит возобновить движение.
Фото, видео: REUTER / SMohamed Abd El Ghany; Twitter @jpscasteras, @Joyce_Karam
Перекрывший Суэцкий канал контейнеровоз Ever Given снят с мели, сообщает РИА Новости со ссылкой на поставщика морских услуг — компанию Inchcape Shipping.
«Ever Given было успешно снято с мели в 04.30 по местному времени (05.30 по московскому времени — Прим.ред.)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что точных данных о времени возобновления полноценного транспортного сообщения по Суэцкому каналу нет. В настоящее время буксиры пытаются установить огромное судно в положение, которое позволит возобновить движение. По имеющейся информации, в очереди на проход находятся свыше 450 кораблей различного типа.
Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и 23 марта сел на мель на 151 километре Суэцкого канала, перегородив его и заблокировав движение.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как коллапс в Суэцком канале привел к транспортной катастрофе.
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