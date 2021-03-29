Перекрывший Суэцкий канал контейнеровоз снят с мели

Перекрывший Суэцкий канал контейнеровоз Ever Given снят с мели, сообщает РИА Новости со ссылкой на поставщика морских услуг — компанию Inchcape Shipping.

«Ever Given было успешно снято с мели в 04.30 по местному времени (05.30 по московскому времени — Прим.ред.)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что точных данных о времени возобновления полноценного транспортного сообщения по Суэцкому каналу нет. В настоящее время буксиры пытаются установить огромное судно в положение, которое позволит возобновить движение. По имеющейся информации, в очереди на проход находятся свыше 450 кораблей различного типа.

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров и грузоподъемностью порядка 224 тысяч тонн направлялся из Китая в Нидерланды и 23 марта сел на мель на 151 километре Суэцкого канала, перегородив его и заблокировав движение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как коллапс в Суэцком канале привел к транспортной катастрофе.