Астролог уверена, что интриги Гарри и Меган Маркл до добра не доведут

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Виктория Андреева
Эксклюзив 1 012

Алена Никольская всерьез опасается за здоровье Елизаветы II.

Фото, видео: www.globallookpress / Keith Mayhew/Landmark Media; 5-tv.ru

Неудачи и скандалы преследуют королевскую семью Британии вот уже который месяц. И, кажется, им нет ни конца, ни края.

Супруга принца Гарри — актриса Меган Маркл — не смогла ужиться с его знаменитыми родственниками, и в результате поставила ультиматум: или развод, или отъезд. Выбор был очевиден: герцог не мог оставить мать своего ребенка, а потому сложил полномочия члена королевского двора. Чета отправилась жить в США.

Далее последовало скандальное интервью Меган и Гарри американской телеведущей Опре Уинфри. Актриса настаивала, что сразу после свадьбы у нее отобрали все документы и банковские карты, словом, «не давали житья». Влюбленные также обвиняли королеву и ее родственников в расизме, намекая, что те переживали, какого цвета будет кожа у ребенка Гарри: белая, как у настоящих аристократов, или темноватая.

И хоть брат принца — герцог Кембриджский Уильям — предпринял попытку объяснить все народу, вряд ли кто-то его слушал. Отголоски громких заявлений Меган и ее супруга докатились даже до Монако.

Неужели дела королевской семьи и правда плохи? Или можно все исправить? На эти вопросы в беседе с 5-tv.ru ответила астролог Алена Никольская.

Есть шанс на примирение?

Эксперт отметила, что череда скандалов в данной ситуации не случайность, а вполне себе понятная закономерность. Во влиятельных кланах происходят столкновения и ссоры всякий раз, как звезды кардинально меняют свое положение, что сегодня и можно наблюдать.

Вопреки догадкам Меган Маркл, опасности, а тем более мести от Елизаветы II ей ждать не нужно. Королева была рождена под знаком Тельца и в год Тигра. Человек с такими характеристиками никогда не навредит родственникам, правда, обиду запомнит надолго.

Гарри же по знаку зодиака Дева, а Луна в его гороскопе находится в Тельце, рядом с Солнцем королевы. Это означает, что принц очень привязан к знаменитой бабушке и было бы неплохо, если бы он наладил с ней контакт.

Меган — самоуверенный Лев, готовый биться за свою идею до конца. К сожалению, нередко такие личности жертвуют интересами близких людей ради достижения цели. Самый лучший вариант для Маркл сейчас — немного охладить свой пыл. В противном случае она рискует потерять дорогого Гарри.

«Я уверена, что для Елизаветы II 2021 и 2022 годы будут решающими, в том числе в плане здоровья. Я посоветую королевской семье чуть больше сплотиться и отпустить обиды друг на друга», — заключила Алена Никольская.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что принц Гарри и Меган Маркл задумали снять фильм о смерти принцессы Дианы.

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