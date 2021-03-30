«Я живая»: оступившаяся в прямом эфире Стриженова показала видео из больницы

Ведущую Первого канала Екатерину Стриженову 29 марта увезли в больницу прямо из студии программы «Время покажет». Знаменитость оступилась во время прямого эфира и упала. Как только 53-летняя звезда телевидения отошла от наркоза после операции, она записала видеообращение к обеспокоенным фанатам. Ролик Екатерина Стриженова опубликовала на своей странице в Instagram.

По словам телеведущей, основной удар пришелся на руку, поврежденная конечность опухла прямо на глазах.

«Хочу сказать, что я живая, отходила после наркоза. Очень много людей звонит, пишет. Просто физически не могу всем ответить, но спасибо, что вы беспокоитесь. Вчера я упала в нашей студии. Просто оступилась — у нас там подиум, и улетела, ударилась сильно. Основной удар пришелся на руку, и она сильно распухла прямо на глазах. Голова закружилась от боли. Наши ребята не растерялись. Они привели врачей из „скорой“, которая дежурила возле „Останкино“ для какой-то другой программы», — поделилась Екатерина Стриженова.

Instagram @strizhenovae

По информации Стриженовой, медик пояснил, что ее могут отвезти в травмпункт. Но по руке звезды было заметно, что травма тяжелая. Поэтому телеведущей посоветовали обратиться к хорошему специалисту, пишет сайт Teleprogramma.pro.

«Мы позвонили Елене Малышевой, и она сказала: „Надо ехать в Боткинскую (больницу — Прим. ред“). И скорая повезла меня в Боткинскую. Рентген показал, что перелом сложный, нестандартный, со смещением, с осколками. И врач сказал, что надо делать операцию, ставить пластинку», — подытожила Екатерина Стриженова.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, внук телеведущей Екатерины Стриженовой в свои два года прекрасно рисует, танцует и проявляет неподдельный интерес к музыкальным инструментам.