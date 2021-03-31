Певица Юлианна Караулова огорчилась из-за пола будущего ребенка

Певица Юлианна Караулова заявила, что оказалась огорчена, узнав пол своего будущего ребенка. По словам артистки, за время беременности она поправилась на девять килограммов.

Врачи не рекомендовали звезде заниматься спортом, при этом 32-летняя знаменитость следит за питанием, в частности, отказалась от сладостей.

«Сейчас я знаю пол ребенка. Честно сказать, изначально была настроена на другой пол. Поэтому, когда все узнала, то немного расстроилась — наверное, это гормональное. Но сейчас я счастлива, что именно все так и есть», — цитирует ее «Экономика сегодня».

Пол малыша экс-солистка 5sta Family не уточнила. Караулова уже выбрала несколько вариантов имени для ребенка, но их объявлять пока не стала. Она отметила, что определится только после рождения чада.

Известно, что отец ребенка — саунд-продюсер Андрей Черный. Пара познакомилась на «Фабрике звезд — 5» в 2004 году. Возлюбленные уже много лет вместе, но пока не собираются играть свадьбу из-за плотных рабочих графиков.

Ранее 5-tv.ru писал, что о своей беременности Караулова рассказала 23 марта. Тогда она опубликовала в соцсетях фото с округлившимся животом.