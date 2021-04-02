«Деваться некуда»: хирург об операции в больнице Благовещенска во время пожара

Врачи больницы в Благовещенске, которая внезапно оказалась охвачена пожаром, рассказали, как спасали пациентов во время ЧП. На операционных столах в тот момент находилось двое больных.

Одного из них удалось оперативно эвакуировать в соседнюю больницу, второго пациента пришлось оперировать несмотря на пожар и дым. Его эвакуация была невозможна так как проводилась операция на открытом сердце.

«Деваться некуда. Человека надо было спасти. Сделали все на высшем уровне. Операция аортокоронарного шунтирования искусственного кровообращения. Выполнена полностью», — сообщил Валентин Филатов, заведующий кардиохирургическим отделением.

Крыша кардиохирургического центра в Благовещенске вспыхнула утром 2 апреля. Оперативно прибывшие на место ЧП спасатели вывели 70 человек из горящего здания, а также эвакуировали дорогостоящее медицинское оборудование. Причины возгорания на данный момент выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что крупный пожар вспыхнул на фабрике по производству крупных кожаных изделий под Ярославлем. Огонь охватил площадь в три тысячи квадратных метров.