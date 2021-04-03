Звезду фильма «Двое в пути» Нину Зоткину нашли мертвой. Она лежала так две недели

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Игорь Рязов
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Исполнительница роли Оли Чумаковой скончалась на 70-м году жизни.

Звезду фильма «Двое в пути» Нину Зоткину нашли мертвой. Она лежала так две недели

Фото: Кадр из фильма "Двое в пути", реж. Леонид Марягин (1973)

Советская и российская актриса театра и кино Нина Зоткина скончалась в Москве в возрасте 69 лет. Об этом режиссер Михаил Дегтярь написал в Facebook.

«Еще недавно Нина мечтала посадить розы на своем участке и встретить под ними свое 90-летие», — поделился режиссер.

По словам Дегтяря, недавно ему позвонила однокашница по Всероссийскому государственному институту кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК). Она рассказала, что после смерти Зоткина еще две недели лежала в квартире. В итоге мертвую актрису обнаружили полицейские. О причинах смерти не сообщается.

Нина Зоткина родилась 23 декабря 1951 года в Пензе. Она окончила Щукинское училище в 1974 году. Наиболее известные картины в фильмографии актрисы: драма «Двое в пути» 1973 года (сыграла роль Оли Чумаковой), а также мелодрама «Расписание на завтра» 1976 года (роль Евгении Михайловны).

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