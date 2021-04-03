Видео: в протестующих против депутата от КПРФ в Саратове бросили гранату

В участников пикета у офиса управляющей компании «Красная» в Саратове, которой в прошлом руководил депутат областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, неизвестный бросил, предположительно, страйкбольную гранату.

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры инцидента, на которых видно, как к протестующим подъехал автомобиль Toyota Land Cruiser, из окна которого в сторону группы активистов понеслись сначала угрозы и нецензурная брань, а затем вылетел предмет, похожий на пиротехническую гранату. Протестующие тут же разбежались, а предполагаемая граната взорвалась с небольшим хлопком. Судя по кадрам, от взрыва никто не пострадал.

На месте происшествия сейчас работают сотрудники полиции, ситуацию на контроль взяли в прокуратуре Саратовской области. В ведомстве подчеркнули, что будет проведена проверка, как самого инцидента, так и деятельности управляющей компании.

«Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко контролирует ситуацию, произошедшую у офиса УК „Красная“ <…> Проверочные мероприятия направлены на установление лиц, причастных к произошедшему, в том числе при осуществлении управления УК многоквартирными домами. Также будет проверена деятельность управляющей компании при начислении платы гражданам за коммунальные ресурсы. Ход процессуальной проверки также находится на контроле прокуратуры», — сообщается на сайте прокуратуры Саратовской области.

Ранее стало известно, что пикет возле УК «Красная», учредителем и директором которой в прошлом являлся Бондаренко, устроили жильцы обслуживаемых компанией домов. Они считают депутата ответственным за повышение тарифов и некачественное коммунальное обслуживание. Сам Бондаренко в 2017 году покинул пост руководителя организации, а еще через два года вышел из состава ее учредителей.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко был задержан за участие в несогласованной акции в поддержку дважды осужденного блогера Алексея Навального, на него был составлен административный протокол. Также сообщалось, что накануне несанкционированного мероприятия Бондаренко был замечен в одном из заведений в обществе саратовских криминальных авторитетов.