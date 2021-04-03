Что известно о жизни актрисы Нины Зоткиной, пролежавшей мертвой две недели

Советская актриса Нина Зоткина была найдена в своей квартире спустя две недели после смерти. Об этом сообщил режиссер Михаил Дегтярь в своем Facebook.

Известие о кончине исполнительницы главной роли в фильме «Двое в пути» в возрасте 69 лет шокировало многих поклонников и любителей советского кино. К сожалению, о жизни актрисы известно немногое.

Творческий путь

Нина Зоткина родилась в 1951 году в Пензе, однако не осталась учиться в своем родном городе. Мечты о сцене потянули девушку в Москву, где она в 1974 году окончила знаменитое театральное училище имени Б. В. Щукина.

За год до выпуска Зоткина сыграла одну из самых известных своих ролей — Олю Чумакову в фильме «Двое в пути». Черновое название ленты «Оля некрасивая».

По словам режиссера фильма Леонида Марягина, кастинги на главную роль долго не давали желаемых результатов. Однако однажды он встретил юную актрису Зоткину, которая обладала как сильными актерскими данными, так и характерной фактурной внешностью.

«Нужным нам парадоксальным несоответствием внешних и внутренних качеств обладала только Зоткина. Мы провели пробы, в которых подтвердили свои предположения, и картина не пошла, а понеслась. Природная органика Нины позволяла ей точно воплощать предложенный рисунок сцен», — писал в своих воспоминаниях Марягин.

Эта роль принесла юной лицедейке несколько значимых наград, в том числе и на международном и всесоюзном фестивалях. Зоткина получила две премии — приз за лучшую женскую роль и приз критики кинофестиваля в Праге в 1974 году, а также приз за лучшую женскую роль на кинофестивале в Донецке в 1974 году.

Кадр из фильма «Поздняя ягода»

Однако после такого впечатляющего актерского дебюта, девушке предстояло вернуться в Пензу, так как во времена СССР иногородние студенты, проходившие обучение в Москве, должны были возвращаться на малую родину по распределению. Это невероятно огорчало юную актрису, но деваться было некуда.

«Зоткина была триумфатором на Международном фестивале в Праге — получила приз за лучшую женскую роль, потом была премьера фильма с ее участием в Берлине. Из поездок она привезла кроме всего остального ворох восторженных рецензий. Затем — приз за лучшую женскую роль на всесоюзном фестивале в Донецке… Что дальше? Дальше предстояло ехать в родную Пензу, в театр, совершенствовать мастерство, нарабатывать профессию. Сделать такой шаг после триумфов — нелегко. Как-то Нина сказала мне: „Во всем виноваты вы! Теперь я не могу вернуться домой! Я должна остаться в Москве!“ Пытаясь исправить свою „вину“, я попробовал „пробить“ актрису в Театр киноактера, но получил отповедь членов худсовета: „У нас полтеатра киноартисток на одну роль“. Она уехала, исчезла из виду», — вспоминал об этом режиссер «Двоих в пути».

Взяв небольшой перерыв, Зоткина с новыми силами вернулась покорять столицу. Актриса сыграла роли в таких лентах как «Это мы не проходили» (1975), «О чем не узнают трибуны» (1975), «Расписание на завтра» (1976 год), «Дикий хмель» (1985). Последняя работа в кино пришлась на пик кризиса в отечественном кинопроизводстве. Зоткина сыграла в одном из эпизодов сериала «Раскол» и навсегда ушла с экранов кинотеатров и телевизоров. С тех пор о ней ничего не было слышно.

Кадр из фильма «Испытатели»

Личная жизнь

Нина Зоткина была замужем за актером Алексеем Панькиным. В 1977 году у пары родился сын Егор, однако сейчас о его местонахождении и роде деятельности мало что известно. Предположительно, он пошел по стопам родителей и закончил ВГИК. У Егора Панькина даже была маленькая роль — еще малышом он сыграл в фильме «Коней на переправе не меняют» вместе со своим отцом.

Алексей Панькин скончался в 2005 году. Незаслуженно забытая, не до конца раскрывшая свой талант, актриса ушла из жизни в полном одиночестве.

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