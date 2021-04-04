PR-директор рассказал о деталях гибели сына худрука театра-студии «Непоседы»

У погибшего в ночь на 4 апреля 14-летнего сына художественного PR-директор театра-студии «Непоседы» Елены Пинджоян не было суицидальный намерений. Записка также не найдена. Об этом в интервью 5-tv.ru заявил PR-директор коллектива Петро Шекшеев.

«Действительно, вчера вечером произошла трагедия. Несчастный случай. Свидетелей не было. Это произошло в частном доме. Бабушка поднялась в комнату Кирилла на третьем этаже и увидела открытое окно. Он вылез на крышу и там произошел этот несчастный случай. Либо он делал сэлфи и поскользнулся. Либо какой-то трюк. Он увлекался экстремальными видами спорта», — пояснил Шекшеев.

Он подчеркнул, что сообщения в СМИ о конфликте накануне и о том, что у Кирилла забрали телефон после этого, не соответствуют действительности.

«Наоборот накануне он отмечал день рождения и сегодня должно быть продолжение в скейт-парке. Он был жизнерадостным подростком. Без суицидальных намерений. Уже выпустился из „Непосед“, но продолжал жить жизнью проекта и концерты», — добавил PR-директор «Непосед».

Петро Шекшеев пояснил, что причиной смерти стало неудачное падение. Кроме того, он сообщил, что в связи с гибелью мальчика, возможно, будет перенесено празднование 30-летия театра-студии.