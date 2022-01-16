«Извращенцы, маньяки, альфонсы»: самые частые ошибки в анкете на сайте знакомств

|
Алина Потёмкина
Алина Потёмкина Алина Потёмкина Журналист Эксклюзив 1 003

Психолог рассказала, что лучше не писать в профиле, если хочешь встретить свою любовь в сети.

Фото, видео: Depositphotos / deagreez1; 5-tv.ru

Встретить свою любовь на просторах интернета давно стало распространенным способом знакомства. Однако преподнести себя так, чтобы ваш виртуальный визави захотел перенести свидание в реальный мир, умеют не все. Сваха, психолог Анастасия Белова раскрыла 5-tv.ru главные ошибки, которые могут помешать вашим планам, и дала советы, чего лучше не писать о себе в анкете на сайте знакомств.

Пыл мужчин, как, впрочем, и женщин, охлаждают изречения великих, гуляющие по сети не первый год. Поэтому если хотите выглядеть оригинально, лучше не пользоваться набившими оскомину фразами при описании себя.

«Не используйте избитые цитаты наподобие: „Меня трудно найти, легко потерять…“. Не указывайте банальности вроде того, что вы любите путешествовать, смотреть кино, слушать музыку и так далее. Это звучит так же бессмысленно, как-то, что вы спите в кровати или едите еду», — заметила Белова.

Не стоит строить четкие планы на будущую любовь и сразу ограничивать выбор претендентов на ваше сердце. Описание того, кому к вам лучше не обращаться, может насторожить потенциального кавалера и сложить о вас негативное впечатление.

«Забудьте в описании про слово „должен“ — многие пишут о том, что мужчина должен. Избегайте слезливых историй о том, как вам одиноко, какие у вас душевные переживания, что вы не можете найти свою вторую половину. Не пишите, что ищите только серьезные отношения, потому что не цель определяет знакомство, а знакомство определяет цель. И самое главное, не пишите, что „извращенцы, маньяки, альфонсы, женатики, курящие, пьющие — не пишите мне“. Это очень отпугивает, потому что складывается впечатление, что кроме таких людей вам никто не пишет», — резюмировала сваха.

Если ваше предприятие увенчается успехом, и вы найдете ухажера в сети, вероятно, что вскоре вам предстоит познакомиться в живую. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как одеться на первое свидание для серьезных отношений.

-4° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.77
1.20 86.89
1.43
Интуиция, воля, разум: в чем власть каждого знака зодиака

Последние новости

12:27
Растоптал лицо: житель Ленобласти забил жену до смерти в ее день рождения
12:14
Недавно родившую Серябкину накрыла депрессия: «Постоянно хотелось плакать»
11:59
Обе всмятку: пять человек погибли в лобовом ДТП с двумя легковушками под Псковом
11:43
Ибрагимов назвал требующую у него квартиру дочь неадекватной: «Обострения сезонные»
11:29
Как правильно накладывать тейп при отеках? — совет специалиста
11:14
Давида Манукяна категорически отказались брать на шоу «Холостяк»: «Не будет!»

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 января, для всех знаков зодиака
Скорпионы сомневаются, а Девы негодуют. Какие эмоции чаще испытывают люди разных знаков зодиака
Полнолуние 18 января: чем опасен этот день и как избежать трагических последствий
Адвокат Жорин требует компенсацию от европейского регулятора за «смертельную» вакцину

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год