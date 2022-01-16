«Извращенцы, маньяки, альфонсы»: самые частые ошибки в анкете на сайте знакомств

Встретить свою любовь на просторах интернета давно стало распространенным способом знакомства. Однако преподнести себя так, чтобы ваш виртуальный визави захотел перенести свидание в реальный мир, умеют не все. Сваха, психолог Анастасия Белова раскрыла 5-tv.ru главные ошибки, которые могут помешать вашим планам, и дала советы, чего лучше не писать о себе в анкете на сайте знакомств.

Пыл мужчин, как, впрочем, и женщин, охлаждают изречения великих, гуляющие по сети не первый год. Поэтому если хотите выглядеть оригинально, лучше не пользоваться набившими оскомину фразами при описании себя.

«Не используйте избитые цитаты наподобие: „Меня трудно найти, легко потерять…“. Не указывайте банальности вроде того, что вы любите путешествовать, смотреть кино, слушать музыку и так далее. Это звучит так же бессмысленно, как-то, что вы спите в кровати или едите еду», — заметила Белова.

Не стоит строить четкие планы на будущую любовь и сразу ограничивать выбор претендентов на ваше сердце. Описание того, кому к вам лучше не обращаться, может насторожить потенциального кавалера и сложить о вас негативное впечатление.

«Забудьте в описании про слово „должен“ — многие пишут о том, что мужчина должен. Избегайте слезливых историй о том, как вам одиноко, какие у вас душевные переживания, что вы не можете найти свою вторую половину. Не пишите, что ищите только серьезные отношения, потому что не цель определяет знакомство, а знакомство определяет цель. И самое главное, не пишите, что „извращенцы, маньяки, альфонсы, женатики, курящие, пьющие — не пишите мне“. Это очень отпугивает, потому что складывается впечатление, что кроме таких людей вам никто не пишет», — резюмировала сваха.

Если ваше предприятие увенчается успехом, и вы найдете ухажера в сети, вероятно, что вскоре вам предстоит познакомиться в живую. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как одеться на первое свидание для серьезных отношений.