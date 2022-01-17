Названа смертельная опасность горячего черного чая
Исследователи из Турции выяснили, что употребление обжигающего напитка может обернуться тяжелейшей болезнью.
Фото: Depositphotos / 5PH
Исследователи из Турции установили, что употребление горячего черного чая повышает риск возникновения рака пищевода. Об этом пишет газета Cumhuriyet.
В исследованиях участвовали 500 тысяч человек. Эксперты наблюдали за ними несколько лет. Наблюдения показали, что употребление обжигающе горячего чая, температура которого выше 65 градусов, приводит к развитию онкологии пищевода.
Рак пищевода — шестая причина смерти в мире. Это установил специалист в области гастроэнтерологии, профессор Ведат Герал. Он отметил, что у заболевания есть генетическая основа, но внешние факторы тоже играют немаловажную роль. Особенно сильное влияние на развитие рака пищевода оказывают курение и спиртные напитки.
«Согласно проведенным исследованиям, на востоке Турции, в Китае, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане в силу употребления чая и горячих напитков в большом количестве рак пищевода наблюдается очень часто», — отметил профессор.
Ранее 5-tv.ru писал, что гастроэнтеролог Ольга Аришева рассказала, в каком случае урчание может вызывать беспокойство.
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