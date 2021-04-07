🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 апреля, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 7 апреля, убывающая Луна в знаке Водолея наступит благоприятное время для общения с единомышленниками. Успехам увенчаются любые начинания, в частности связанные с работой. Кроме того день будет удачным для финансовых дел. Вложения и накопления приумножатся.

♈ Овен

Вы редкий и драгоценный камень, Овны. Окружающие могут изо всех сил стараться быть похожими на вас, но у них ничего не выйдет. Поддельная сумка Gucci никогда не будет так же хороша как оригинал. Так что грейтесь в своей славе, зная, что вы незаменимы. Некоторые из вас могут услышать сплетни или злобные слухи о себе. Смотрите на все с юмором. Только вам решать, кто имеет разрешение войти в ваше священное пространство.

Космический совет: помните, что ваша уникальность делает вас незаменимыми.

♉ Телец

Учитывая общее состояние хаоса, ваша деловая жизнь в данный момент может выглядеть не лучшим образом. Переживать об источнике вашего дохода вполне естественно, Тельцы. В этой ситуации вы можете не видеть, что даже самые темные тучи имеют серебряную подкладку, однако помощь уже в пути. Пусть и не та, которую вы себе представляете. Просто откройтесь тому, что Вселенная приготовила для вас.

Космический совет: долгожданная помощь уже направляется к вам.

♊ Близнецы

Наверняка происходящее вокруг в последнее время буквально сводит вас с ума, Близнецы. Кажется, будто все перемешалось: презентации, поливка цветов, собеседование, приготовление ужина, разговор с начальником и приборка!.. Хочется кричать от этой неразберихи. На самом деле, все, что вам сейчас нужно — составить подробный распорядок дня. Повесьте его прямо над рабочим столом и строго соблюдайте. Это избавит вас от «распыления».

Космический совет: отставить истерику, пора разделаться с ненужными делами!

♋ Рак

Раки, не кажется ли вам, что иногда вы забываете, насколько вы сильны. Может ли ваша заниженная самооценка быть причиной того, что вы не можете постоять за себя и спросить, чего вы заслуживаете? Будьте увереннее в себе! Наберитесь смелости и расскажите о ваших проблемах близкому человеку, он сможет вас настроить на нужный лад.

Космический совет: вы нуждаетесь в повышении самооценки.

♌ Лев

Вы боитесь, что вас застанут врасплох. Но не нужно переживать, Львы! Сегодня вы найдете свой триггер, который поможет вам выплеснуть негативные потоки энергии. Уйдите в отрыв, следуйте по пути наименьшего сопротивления. И то, чего вы ждете и заслуживаете, придет к вам. Наслаждайтесь моментом, отбросив сомнения!

Космический совет: следуйте по пути наименьшего сопротивления.

♍ Дева

Девы, вы обладаете удивительной способностью сохранять спокойствие и разрешать проблемные ситуации, когда, казалось бы, все уже потеряно. Мир, который вы создаете, безопасен. Потому окружающие стремятся быть к вам как можно ближе. Вероятно, среди «непрошенных гостей» вы отыщите спонсора, который поможет выстроить «мостик» к Олимпу. Прислушайтесь к своей интуиции.

Космический совет: присмотритесь к ближайшему окружению!

♎ Весы

Вам надоело чувствовать себя так, будто вас слишком много. Вы устали постоянно уступать другим и закрывать глаза на свои потребности. Весы, остыньте и позвольте себе быть самими собой. Вам незачем скрывать от близких свои желания, стоит заявлять о них более настойчиво. В конце концов, вы не хуже тех, о ком заботились и чьи прихоти выполняли в последнее время, не так ли?

Космический совет: остыньте и позвольте себе быть собой.

♏ Скорпион

Пришло время избавиться от вредных привычек и положить начало чему-то новому, Скорпионы. Вероятно, в последнее время вас посещают мысли заняться изучением иностранных языков, а может, вы уже купили курс тренировок по тхэквондо? Займитесь саморазвитием и увидите, как скоро ваша жизнь измениться к лучшему. Звезды также настаивают, перестаньте идти на поводу у собственных эмоций.

Космический совет: будьте решительны и настойчивы.

♐ Стрелец

Стрельцы, звезды настаивают, что вам пора вспомнить о себе. В последние дни вы испытывали колоссальный стресс, поэтому сегодня чувствуете себя раздавленным и опустошенным. Полежите подольше в кровати, понежьтесь в горячей ванной с лепестками роз и закажите ужин из ресторана — устройте маленький праздник для тела и души. Вот увидите — скоро депрессия и хандра отступят. Позвольте эмоциям накрыть вас с головой — это ваше спасение.

Космический совет: двигайтесь в ритме собственного тела.

♑ Козерог

Козероги, вы слишком озабочены проблемами других людей. Работа и долг перед близкими — это очень важно, но сегодня вы находитесь на грани срыва. Единственный способ спасти себя — побыть одному и вспомнить о чувствах. Счастье для вас — это спокойствие и уют. Поэтому позвольте себе расслабиться и забыться в мыслях о прекрасном. Перестаньте игнорировать сигналы изнутри.

Космический совет: подумайте о физическом и духовном здоровье.

♒ Водолей

Водолеи, иногда трудно принять то, что кто-то остается с нами рядом, а с кем-то наши пути расходятся навсегда. Даже если мысли о них до сих пор вызывают боль и горечь, попробуйте мысленно поблагодарить людей, которые ушли из вашей жизни, за подаренный вам опыт и прошлое, а потом отпустите. В изменениях нет плохого и хорошего, им просто свойственно случаться — это неизбежно. Зато избавление от балласта прошлых отношений дарит шанс завести новые.

Космический совет: прощайтесь с прошлым с благодарностью, а не обидой.

♊ Рыбы

Рыбы, вы наверняка как никто другой знаете, что значит плыть по течению? Это не полное отсутствие контроля, а наоборот осознание, когда расслабиться, а когда постараться. В вашей жизни тоже наступил такой момент. Если дверь, в которую вы безуспешно бьетесь, все еще закрыта, нужно найти другой способ проникнуть внутрь. Меньше стресса, больше мысленного отдыха.

Космический совет: научитесь прилагать усилия и отпускать ситуацию, когда это требуется.

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