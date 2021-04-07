Автор хита «Снова я напиваюсь» Слава Марлоу попал в ДТП — видео
За минувшую неделю это уже второе ДТП с участием артиста.
Фото, видео: Instagram @slavamarlow
Известный среди молодежи начинающий музыкант Артем Готлиб, который выступает под псевдонимом Слава Марлоу, попал в ДТП. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Авария произошла в ночь на среду, 7 апреля.
По словам Славы Марлоу, в аварии никто не пострадал, этому в частности поспособствовали подушки безопасности, которые сработали в нужный момент. В то же время у автомобилей оказались помяты бамперы. Как отметил 21-летний музыкант, ДТП случилось, когда он остановился на перекрестке на красный сигнал светофора.
«Вы смотрели налево, я смотрел налево. Я не ожидал, что вы остановитесь. <…> Я под его песню в него и врезался», — приводит слова владельца иномарки, которая врезалась в Mersedes Славы Марлоу, издание URA.RU.
К слову, это уже второе ДТП с участием артиста за минувшую неделю.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что молодой лихач разбил под Сочи Lamborghini знакомой Моргенштерна. Стоимость элитного авто сегодня колеблется в пределах 20 миллионов рублей.
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