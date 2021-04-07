Асмус рассказала о доставшейся ей от Харламова «заразе»

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Егор Измалкин
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Артистка откровенно призналась поклонникам в своих страхах.

Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав, Instagram @asmuskristina

Актриса Кристина Асмус призналась, что почти перестала летать на самолетах. Все дело в том, что она переняла у своего бывшего мужа — комика Гарика Харламова — боязнь неба. Об этом артистка рассказала в сторис своего Instagram, отвечая на вопросы поклонников.

По словам артистки, сейчас по России она перемещается в основном на поездах.

«Я летала всегда очень много и на чем угодно, но Гарик „заразил“ меня аэрофобией. Летаю, конечно, но нечасто», — поделилась Асмус.

Instagram @asmuskristina

При этом, если она все же соглашается на авиарейсы, то только при выборе проверенной авиакомпании.

Известно, что Кристина Асмус и Гарик Харламов развелись в октябре 2020 года. Вместе они прожили семь лет. После разрыва пара продолжает вместе воспитывать дочку Анастасию. Сейчас артистке постоянно приписывают новые отношения, но она лишь отшучивается на эту тему.

Как писал 5-tv.ru, ранее Асмус рассказала о проблемах из-за своих роста и веса.

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