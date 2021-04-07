Капитана «Авангарда» Емелина положили в палату интенсивной терапии. Ему пересадят печень

Капитана хоккейного клуба «Авангард» Алексея Емелина положили в палату интенсивной терапии в московском институте имени Склифосовского. Он находится в тяжелом состоянии.

Как стало известно 5-tv.ru, Емелину предстоит пересадка печени в связи с острой печеночной недостаточностью. Подозревают, что виной всему токсический гепатит. Однако точный диагноз врачам пока установить не удалось.

34-летний Емелин получил травму живота 3 апреля во время первого матча серии «Авангарда» и «АкБарса» в Казани. Он столкнулся на льду с форвардом казанцев Артемом Лукояновым. Около трех часов ночи после игры Емелину стало плохо, вызвали врача.

Первичный осмотр не позволил поставить точный диагноз. По предварительной версии, токсический шок печени мог наступить из-за травмы внутренних органов. Медики приняли решение срочно отправить спортсмена на реанимобиле из Казани в Москву, где его поместили в институт Склифосовского.

Ранее 5-tv.ru писал, что в клубе «Авангард» рассказали о состоянии капитана Алексея Емелина.