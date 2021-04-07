Видео: няня кормила уже захлебывающегося младенца, а потом уронила с возгласом «Бабах!»

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Егор Измалкин
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Чудовищный инцидент произошел в Москве. Девочка получила множество травм, в том числе сотрясение мозга.

Фото, видео: depositphotos / nikkos; Instagram @alena.shark_

Двухмесячный ребенок пострадал после того, как семейная пара из Москвы оставила его с приглашенной няней. Об этом мама малышки рассказала на своей странице в Instagram.

Семейная пара нашла няню в одном из столичных агентств. Ей заплатили за четыре часа, на которые родителям нужно было отлучиться по работе. При этом в квартире была установлена скрытая камера. Когда родители вернулись, они увидели няню спящей. Женщина не стала брать оплату за услуги и поспешно покинула квартиру.

Обеспокоенные родители бросились смотреть видео с камеры. Кадры оказались шокирующими. Няня пыталась кормить девочку из бутылочки, даже когда та плакала и захлебывалась. Кроме того, няня сильно трясла ребенка, а затем и вовсе уронила. После этого малышка замолчала и в течение нескольких часов не двигалась.

Посмотрев видео, родители обратились к врачам. Выяснилось, что у девочки закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и множественные гематомы на теле. Ребенка положили вместе с мамой в одну из столичных больниц на пять дней. Понесла ли няня ответственность, не сообщается.

Супруги создали петицию, в которой призывают Госдуму РФ включить деятельность нянь в список лицензируемой работы, чтобы подобные случаи больше не повторялись.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео того, как жительница Ивановской области избивала трехлетнюю дочь.

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