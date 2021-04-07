Актриса Анна Михалкова решила устроить себе небольшой цифровой детокс и на какое-то время перестала заходить в социальные сети. Избавление от вредной привычки артистка приурочила к началу Великого поста. Вместе с ненужной информацией из жизни Михалковой исчезли и лишние килограммы. Актриса запечатлела обновленную себя и поделилась снимком на личной странице в Instagram.

«Как человек, бросивший курить, начинает различать и радоваться запахам, или бросивший пить, начинает радоваться тому, что просыпается с легкой и светлой головой! Какое количество времени сжирает ненужная информация о жизни совершенно чужих мне людей», — подписала публикацию дочь Никиты Михалкова.

Instagram @anikiti4na

Поклонники одобрили волевое решение любимой артистки, но больше всего их привлек внешний вид Михалковой. Женщина буквально поразила подписчиков своим преображением.

«Красавица, так красиво похудели!»

«Лучшая твоя фотография»;

«Как вы на этом снимке похожи на вашу маменьку»;

«Вы идеал! И пост соблюдаете, и диету. Выглядите отлично»;

«Батюшки, как исхудали!»

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Татьяна Михалкова показала умилительное видео с внуком.