«Батюшки, как исхудали!» — Анна Михалкова сильно похудела
Актриса долгое время не выходила на связь с поклонниками.
Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей; Instagram @anikiti4na
Актриса Анна Михалкова решила устроить себе небольшой цифровой детокс и на какое-то время перестала заходить в социальные сети. Избавление от вредной привычки артистка приурочила к началу Великого поста. Вместе с ненужной информацией из жизни Михалковой исчезли и лишние килограммы. Актриса запечатлела обновленную себя и поделилась снимком на личной странице в Instagram.
«Как человек, бросивший курить, начинает различать и радоваться запахам, или бросивший пить, начинает радоваться тому, что просыпается с легкой и светлой головой! Какое количество времени сжирает ненужная информация о жизни совершенно чужих мне людей», — подписала публикацию дочь Никиты Михалкова.
Поклонники одобрили волевое решение любимой артистки, но больше всего их привлек внешний вид Михалковой. Женщина буквально поразила подписчиков своим преображением.
«Красавица, так красиво похудели!»
«Лучшая твоя фотография»;
«Как вы на этом снимке похожи на вашу маменьку»;
«Вы идеал! И пост соблюдаете, и диету. Выглядите отлично»;
«Батюшки, как исхудали!»
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Татьяна Михалкова показала умилительное видео с внуком.
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